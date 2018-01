Costa confessa que el PP valencià es va finançar il·legalment i apunta a Camps

L'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa va confirmar dimecres a l'Audiència Nacional que va ser el seu antic cap i expresident valencià Francisco Camps qui va decidir contractar amb l'empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market per organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008 i que aquests es financessin en part amb «diner negre».

Així ho va revelar Costa en la seva declaració en el judici per la presumpta caixa B del PP valencià, la qual va començar dient que, «després d'una profunda reflexió», vol «explicar la veritat» sobre el sistema de finançament del PPCV i «col·laborar amb la justícia» en la mateixa línia que han confessat els líders de la Gürtel.

I així va ser després que el capitost de la xarxa corrupta, Francisco Correa, i el seu número dos, Pablo Crespo, afirmessin també en aquest judici que va ser Costa qui els va indicar que si «volien cobrar» els serveis prestats per Orange Market, havien de facturar a tercers empresaris. Nou d'ells van reconèixer els fets.

Costa va dir que les campanyes del PPCV el 2007 i el 2008 es van finançar a través de dues vies: la primera, amb les subvencions públiques que tenen assignats tots els partits amb representació parlamentària; i la segona, «amb aportacions en efectiu d'empresaris que tenien adjudicacions amb el Govern valencià», de manera que «és cert que el PPCV es finançava amb diner negre».

I arran del que també va ser declarat en el judici pel que va ser responsable d'Orange Market Álvaro Pérez El Bigotes, que va apuntar cap a un esglaó més alt en citar Camps com l'exdirigent que va instaurar aquest sistema, Costa ho va confirmar assegurant que «les decisions més importants» sobre les campanyes les prenia l'expresident en la seva condició de líder del PPCV i candidat a la reelecció.

Segons Costa, va ser Camps, juntament amb l'expresident de les Corts Valencianes Juan Cotino, els qui van ordenar que el PPCV es financés «amb diner negre» per poder sufragar els actes. I sobre la contractació amb Orange Market, va precisar que també va ser decisió de Camps: «M'ho comunica el senyor Pérez, encara que després hi va haver una comunicació oficial per les vies del partit».

Costa va remarcar que cap d'aquestes decisions va ser aprovada pel partit: «No es va aprovar per cap òrgan de partit que es contractés amb Orange Market ni cap pressupost. Cada acte tenia un cost i els responsables d'Orange Market van fer els seus comptes i el cost es va saber al final. No em va estranyar, però no era el procediment que estableixen els estatuts», va explicar.

Segons assenyala l'escrit d'acusació d'Anticorrupció, el PPCV va pagar a Orange Market 3,4 milions d'euros en actes electorals i altres esdeveniments entre el 2007 i el 2008. Pel que fa a les campanyes, la formació política va abonar 2.030.000 d'euros, 1,2 milions dels quals van carregar als empresaris.

En el relat d'aquestes campa-nyes, Costa va esmentar un dels actes electorals més coneguts: el de la plaça de bous de València el 2008, amb Mariano Rajoy com a candidat a la Moncloa. En aquest acte, i per «petició expressa» de Camps, el PPCV va pagar amb diner negre «complements» com focs artificials, una banda de música i pantalles.



Camps ho nega

Per la seva banda, Francisco Camps va negar ahir davant dels periodistes que el Partit Popular valencià financés de manera irregular les campanyes electorals municipals i autonòmiques del 2007 i les generals del 2008, a judici a l'Audiència Nacional en el marc del cas Gürtel. En les seves declaracions, l'excap del Consell va remarcar que «és impossible que ningú pugui dir res mai de mi perquè mai he donat cap ordre per a una actitud irregular ni il·legal en cap àmbit, ni a l'administració autonòmica ni al PP va- lencià».