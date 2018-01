Forn: «La meva situació fa inviable que participi als debats»

L'exconseller Joaquim Forn va comunicar per escrit la renúncia a l'escó del Parlament a la mesa, a JxCat i a la direcció del PDeCAT: «La meva situació personal fa inviable la meva participació als debats i a les preses de decisió del grup parlamentari». Segons la carta manuscrita des de la presó i a la qual va tenir accés Europa Press, Forn detalla que va decidir renunciar al seu escó «després d'un període de reflexió compartit amb algunes persones vinculades al PDeCAT i a JxCat».

A més d'apel·lar a la seva situació personal, Forn explica que l'11 de gener va declarar davant el Tribunal Suprem (TS) i llavors va adquirir «uns compromisos que en algun moment podrien arribar a representar una contradicció amb determinades línies d'actuació del grup» de JxCat.

Aquests «són motius suficients» per renunciar a l'escó, i va agrair la confiança dipositada en ell per JxCat i va desitjar encerts als diputats de la nova legislatura constituïda fa una setmana. Ara la mesa del Parlament ha de certificar la renúncia a l'escó que Forn va obtenir en presentar-se a les eleccions com a número 7 de JxCat per Barcelona. Després, els serveis jurídics del grup de JxCat han de dirigir-se a la Junta Electoral Central (Jec) perquè certifiqui aquesta renúncia a l'acta i permeti l'entrada del diputat següent de la llista, que en aquest cas és el número 18 per Barcelona, Antoni Morral.

Forn és un dels tres dirigents independentistes que continuen empresonats i un dels vuit diputats sobiranistes encausats (els altres cinc són a Bèlgica).

El vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Josep Costa, va destacar ahir en un missatge al seu perfil de Twitter que havia signat l'acceptació de la renúncia de Forn (en absència del president de la cambra, Roger Torrent), «que es produeix en unes circumstàncies absolutament injustes».