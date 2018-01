L'ofensiva turca a Síria deixa almenys una trentena de civils morts

Al voltant d'una trentena de civils, així com diverses desenes de milicians de tots dos bàndols, han mort des que Turquia va iniciar dissabte la seva ofensiva sobre la regió kurda d'Afrin, al nord-oest de Síria, segons el balanç ofert dimecres per l'Observatori Sirià per als Drets Humans, que cita fonts de totes les parts.

Segons l'Observatori, els bombardejos aeris i els trets d'artilleria turcs sobre Afrin han matat 28 civils, mentre que dos civils més han mort a prop de la localitat d'Azaz, controlada per l'oposició, com a resultat d'atacs d'artilleria per part de les milícies kurdes sirianes YPG, que estan defensant Afrin. El director de l'Observatori, Rami Abdulrahman, ha indicat que 48 milicians de l'Exèrcit Lliure Sirià (ELS), als quals dóna suport Turquia, han mort en els combats, mentre que les YPG han perdut 42 milicians. A més, Turquia ha confirmat la mort de dos dels seus soldats.

Turquia va llançar el cap de setmana l'Operació Branca d'Olivera per eliminar els romanents d'Estat Islàmic i altres grups terroristes de la regió d'Afrin. Entre els terroristes, Ankara hi inclou les Forces Democràtiques sirianes (FDS), una aliança liderada per les unitats de protecció Popular (YPG) kurdes.