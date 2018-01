Montoro culpa el procés independentista que no hi hagi pressupostos

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar que «la causa» per la qual no han aprovat els pressupostos del 2018 és l'independentisme. En la compareixença a la comissió de Pressupostos del Congrés, va reiterar en diferents ocasions que la «causa clara, manifesta i explícita» que ha impedit tirar endavant els comptes d'aquest any ha estat l'independentisme. «No és una causa menor, és la crisi política més gran que ha viscut la democràcia», va afegir. Montoro va assegurar que al juliol tenien una majoria per aprovar els pressupostos, ja que Cs va anunciar públicament el suport i les mesures que havien inclòs a iniciativa del seu grup, però que la crisi catalana ho va alterar i va obligar a prorrogar els números del 2017.

El PNB, aliat del Govern espa-nyol en l'exercici anterior, ha afirmat que no iniciarà negociacions fins que se solucioni la crisi política a Catalunya.