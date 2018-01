Puigdemont exigeix que Sáenz de Santamaría dimiteixi «immediatament»

El candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que dimiteixi "immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar". Puigdemont ho ha dit en una piulada poc després que s'hagi fet pública la resposta del Consell d'Estat al govern espanyol comunicant que no veu fonament per impugnar ara la seva candidatura.

Fonts de Junts per Catalunya han explicat a l'ACN que la decisió del Consell d'Estat evidencia que "han forçat la legalitat fins a un punt que ells mateixos ja no poden admetre-ho". "Tot el 155 ha estat una il·legalitat des del principi", asseguren. A més, recorden que "tothom que cooperi" amb la tesi del govern espanyol està cometent un delicte "perquè s'està impedint a un càrrec electe exercir els seus drets".