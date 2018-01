Rajoy assegura que vol tornar a repetir com a candidat a president

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que, ara mateix, la seva voluntat és repetir com a candidat del Partit Popular en les properes eleccions generals, i va afegir que ho provarà perquè, al seu parer, creu que es camina en la «bona direcció».

En una entrevista d'Onda Cero, recollida per Europa Press, Rajoy va reconèixer que en el seu partit hi ha «persones capacitades» per assumir la candidatura del Partit Popular i va manifestar que la seva decisió es basarà en funció de com vegi que evolucionen les coses.

«En la mesura en què jo vegi com es produeixen els esdeveniments, miraré de repetir com a candidat. Però la meva idea ara mateix és repetir com a candidat. Veurem com evolucionen les coses. Però jo, per descomptat, ho provaré, perquè crec que caminem en una bona direcció», va emfatitzar.

En ser preguntat sobre què depèn la decisió de repetir com a cap de llista del PP a les generals i quins criteris tindrà en compte per decidir si continua sent la persona indicada per dirigir el Govern central, va recordar que en les últimes eleccions s'hi va presentar perquè el repte que tenien al davant a Espanya era la «recuperació de l'economia», després d'anys de creixement negatiu i la pèrdua de més de tres milions de llocs de treball.

Rajoy va afirmar que la seva primera legislatura al palau de la Moncloa després de guanyar el 2011 va ser «un ensurt» per la crisi econòmica, però el 2015 ja hi havia creixement i va pensar que aquesta tasca havia de continuar-la. Segons va relatar, els anys 2016 i 2017 han anat bé en el terreny econòmic i ara li agradaria arribar als 20 milions de persones treballant, més contractes indefinits i que pugin els salaris.

«Crec que és important mantenir la política que hem dut a terme perquè ha estat bona per a Espa-nya», va afirmar, i va afegir que, davant el procés sobiranista a Catalunya, han aconseguit un consens amb el PSOE i Ciutadans que cal «mantenir», de manera que «tots» els constitucionalistes s'ajudin. En aquest punt, va recriminar al partit d'Albert Rivera que no cedeixi un diputat al PPC perquè formi grup parlamentari propi.

Encara que divendres passat el portaveu de l'Executiu, Íñigo Méndez de Vigo, va situar el Debat sobre l'Estat de la Nació abans de la primavera, que comença el 21 de març, el cap de l'Executiu va dir que serà a la primavera, un cop tinguin «les idees clares» sobre els Pressupostos Generals de l'Estat. «Crec que barrejar les dues coses no és el més raonable. Per tant, hi haurà debat sobre l'Estat de la Nació, i crec que la primavera és una bona època», va manifestar el president del Govern espanyol. Tant el PSOE com Podem i Cs han constret a l'Executiu de celebrar aquesta cita parlamentària com més aviat millor. Així mateix, va descartar, com ja va fer el desembre, que tingui intenció de fer una remodelació al seu Govern, i va assegurar que el nomenament de José Luis Ayllón com a cap de gabinet «no és una remodelació».