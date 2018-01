De la Serna diu que la concessionària de l'AP-6 no va aportar prou informació

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va culpar, igual que ho va fer ahir al matí el ministre de l'Interior, l'empresa concessionària de l'AP-6, Iberpistas, del col·lapse registrat en aquesta via durant la nit del 6 al 7 de gener, com a conseqüència del temporal de neu.

De la Serna va denunciar que la concessionària va facilitar informació «incompleta i insuficient» al seu departament durant els fets, el que, al seu parer, era «decisiu» per resoldre les incidències registrades.

Durant la seva intervenció a la Comissió de Foment del Congrés, el ministre va posar diversos exemples del que va qualificar com «una deficient informació» per part d'Iberpistas al seu departament.

En el seu relat dels fets, De la Serna va destacar la falta de comunicació a Foment per part d'Iberpistas –filial d'Abertis– en diverses ocasions, com el primer tall que va fer a l'autopista, al voltant de les 17.25 hores de dissabte, o de la presència d'un vehicle pesant en un dels ramals, fet que impedia que aquest pogués utilitzar-se com a via d'evacuació. «D'això tampoc no ens informen», va assenyalar.