JxCat prepara una querella criminal contra el Govern per la impugnació de la candidatura de Puigdemont

JxCat està elaborant una querella criminal contra el Consell de Ministres a l'empara del Codi Penal per la intenció d'impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura, tal i com han pogut saber l'ACN. D'acord amb l'article 498 del Codi Penal, la formació independentista considera que el govern espanyol intimida i coarta càrrecs públics amb la decisió d'impedir la investidura de Puigdemont, tot i que el Consell d'Estat advertís ahir que no hi ha fonament. El conseller destituït i diputat de JxCat Josep Rull ja va explicar aquest dijous a la nit, en declaracions a la Cadena SER, que la formació estudia presentar aquesta querella, i fonts de JxCat han confirmat que els seus serveis jurídics ja l'estan preparant.

L'article 498 del Codi Penal apunta que poden caure fins a cinc anys de presó a qui impedeixi o coarti amb l'ús de la força, violència, intimidació o amenaça greu l'exercici de diputats i senadors de qualsevol cambra legislativa, ja sigui per assistir a reunions, manifestar les seves opinions o emetre els seus vots. JxCat considera, doncs, que si el Consell de Ministres impugna finalment -aquest divendres al migdia- la candidatura de Puigdemont al ple d'investidura convocat pel proper 30 de gener es podria acusar aquest òrgan del govern espanyol emparant-se al Codi Penal.

Rull deia ahir al vespre que l'acció que va anunciar la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, era un "exercici d'intimidació de primera magnitud" i "inaudit". "No es pot permetre", va afegir el conseller destituït amb l'article 155.



Revés del Consell d'Estat

El Consell d'Estat va anunciar aquest dijous al vespre que no veia fonament per impugnar en aquests moments la candidatura de Puigdemont a la investidura. L'informe és preceptiu però no vinculant i és el pas previ perquè el govern espanyol recorri davant el Tribunal Constitucional. Tot i això, aquest revés no atura els plans de l'executiu de Mariano Rajoy. Fonts de la Moncloa avancen que, tot i el dictamen del màxim òrgan consultiu del govern espanyol, tenen "la intenció de seguir endavant".

Per tant, si res no canvia, aquest divendres al Consell de Ministres aprovaran el recurs i el presentaran davant l'alt tribunal per demanar-li que, de manera automàtica i només amb l'admissió a tràmit, suspengui cautelarment la resolució del Parlament que designa Puigdemont com a candidat a la investidura.



Puigdemont vol que Santamaría dimiteixi

Al seu torn, el propi Puigdemont va demanar també dijous al vespre a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que dimiteixi "immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar". Fonts de Junts per Catalunya han explicat a l'ACN que la decisió del Consell d'Estat evidencia que "han forçat la legalitat fins a un punt que ells mateixos ja no poden admetre-ho".

"Tot el 155 ha estat una il·legalitat des del principi", asseguren. A més, recorden que "tothom que cooperi" amb la tesi del govern espanyol està cometent un delicte "perquè s'està impedint a un càrrec electe exercir els seus drets".