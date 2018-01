El PP demana «perdó» per la corrupció però diu que són «casos excepcionals»

El portaveu del PP al Congrés, Rafa Hernando, es va mostrar ahir «perplex» per les declaracions de l'exsecretari general del PP valencià quan reconeix que hi va haver finançament il·legal del partit. Hernando ho considera una «vergonya i una desgràcia», i va demanar perdó a les persones que «de bona fe» han votat el PP. Ara bé, ha evitat generalitzar i ha dit que es tracta de «casos concrets», va defensar que els fets que ara es jutgen a l'Audiència Nacional van passar fa onze anys, que han endurit la llei per perseguir la cor-rupció i que els que han comès presumptes irregularitats «estan asseguts als tribunals».

A més, Hernando al·lega que mai abans Ricardo Costa els havia confessat cap irregularitat, i considera que hi ha hagut un «canvi en la seva versió» per evitar una condemna alta.

«Mai vaig suposar que s'havien dut a terme aquestes pràctiques a València, els comptes estaven auditats i Costa sempre ho havia negat!», va manifestar Hernando. Considera que l'exsecretari general Ricardo Costa i l'expresident de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, sostenen versions contradictòries, i apunta que Costa podria haver canviat la versió per un possible pacte amb la fiscalia. Tanmateix, condemna la corrupció al partit, tot i que va defensar que es tracta de «casos excepcionals» que van tenir lloc fa onze anys, i que el partit és «honrat i honest».

A més, Hernando va afegir que la llei s'ha endurit per perseguir la corrupció i que aquells que, suposadament, han comès irregularitats estan «asseguts als tribunals», i que haurà de ser la justícia qui decideixi quina és la seva responsabilitat.

D'altra banda, la Fiscalia Anticorrupció estudiarà al final del judici de Gürtel si investiga l'expresident de la Generalitat Valenciana i del PPCV Francisco Camps després de la confessió de l'exsecretari general del partit valencià Ricardo Costa, qui l'ha apuntat directament com a persona responsable de decidir la contractació amb l' empresa vinculada a la trama Orange Market.

El ministeri públic s'esperarà que s'acabi la vista, que va arrencar fa una setmana, per poder valorar la prova practicada i la transcendència de les declaracions abocades per Ricardo Costa, segons fonts de Fiscalia.

L'exsecretari general va apuntar en la sessió d'aquest dimecres que va ser Camps qui va decidir contractar amb Orange Market per organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i les generals del 2008, i que aquests es financessin en part amb «diner negre».

En aquesta línia, també el responsable d'Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, va advertir en el judici que Camps era la persona que va donar l'ordre a Costa perquè la trama facturés els actes de campanya a altres empresaris; i el número dos, Pablo Crespo, va arribar a afirmar que Pérez feia «gestions directes o indirectes» amb l'excap del Govern valencià.

Després d'aquestes revelacions, segons van apuntar juristes consultats per Europa Press, Camps podria enfrontar-se a una investigació dins del cas Gürtel per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, que no hauria prescrit ja que haurien d'haver transcorregut 15 anys des que es van cometre els fets, que es remunten al 2007 i 2008.

Així ho preveu l'article 432.2 del Codi Penal, que recull una pena d'inhabilitació per malversar de 10 a 20 anys quan el dany causat al servei públic superi els 50.000 euros, requisit que en aquest cas es compliria.