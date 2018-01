Rajoy durà la investidura de Puigdemont al TC tot i el revés del Consell d'Estat

El Consell d'Estat no va veure ahir fonaments per impugnar ara per ara la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura. L'informe, preceptiu però no vinculant, era el pas previ perquè el Govern espanyol recorrés davant el Tribunal Constitucional. La comissió permanent del Consell d'Estat es va reunir durant dues hores ahir a la tarda per analitzar la petició que el Govern espanyol li va fer al matí amb caràcter d'urgència.

L'executiu de Rajoy, que va anunciar que tiraria endavant el procediment a pesar de les advertències del Consell, considera que es pot impugnar l'acord signat pel president del Parlament, Roger Torrent, el 22 de gener passat, on proposava Puigdemont a la investidura perquè pesa sobre ell una ordre de detenció si torna a territori estatal i, per tant, consideren que no podrà assistir a una investidura presencial i que això l'inhabilita com a candidat.

Fonts de la Moncloa van reconèixer que en l'informe el Consell d'Estat discrepa sobre «el moment temporal» d'impugnar l'acord, però que «avala els arguments jurídics plantejats per l'executiu». En el dictamen, el Consell d'Estat apunta que «en aquests moments no hi ha base per impugnar».

Al seu entendre, l'expresident català té limitada la seva «llibertat deambulatòria», ja que hi ha una ordre de detenció dictada contra ell si viatja a Espanya. Amb aquest objectiu, el cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, va demanar un informe al Consell d'Estat, com és preceptiu, per poder presentar el recurs avui si aquest informe és favorable. La Comissió del Consell d'Estat s'havia reunit ahir per estudiar la petició del Govern central, segons van informar a Europa Press fonts de l'òrgan consultiu.

En una compareixença en el palau de la Moncloa per informar dels passos del Govern central, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va precisar que sol·liciten aquest informe al Consell d'Estat per impugnar la resolució del president del Parlament del 22 de gener en la qual es proposa Puigdemont com a candidat i que es va publicar l'endemà en el Butlletí del Parlament (Bopc).

L'admissió a tràmit d'aquest recurs comportaria la suspensió d'aquesta decisió, en virtut de l'article 161.2 de la Constitució.

Sáenz de Santamaría, que va informar el PSC i el PP d'aquesta actuació (perquè, segons ha dit, són els que «s'han acostat» i «dirigit a l'Executiu per informar-se aquests dies), va explicar que el fonament d'aquest escrit és que l'estatus jurídic actual de Puigdemont és «incompatible amb la seva compareixença personal en la Cambra», ja que pesa sobre ell una ordre de detenció que ha de fer-se efectiva si entra en territori espanyol.



«Llibertat deambulatòria»

«Li manca, per tant, el dret de llibertat deambulatòria que li permetria acudir a aquesta compareixença perquè tan aviat com entra en territori espanyol ha de ser posat a disposició judicial», va abundar Soraya Sáenz de Santamaría, per afegir que aquest argument es posa de manifest davant la «circumstància insòlita» que Torrent hagués de desplaçar-se aquest dimecres a Brussel·les per «evacuar consultes» amb Puigdemont.

A més, la vicepresidenta va avançar que el Govern central ha elevat una consulta potestativa perquè el Consell d'Estat ofereixi la seva opinió sobre diversos aspectes: si un candidat que no estigui present en el Parlament pot ser investit sense la seva presència; si això s'admetés per part de la mesa del Parlament, si podria impugnar-se per aquest mateix procediment davant el TC; i tercer, si s'admetés el vot delegat dels diputats fugitius a Brussel·les, si seria procedent denegar aquest vot delegat o en cas que es permetés acudir al Constitucional.



«La voluntat del poble català»

Puigdemont (JxCat) va sostenir que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, «ha de dimitir immediatament pel frau de llei que pretenia orquestrar». Ho va defensar en un apunt a Twitter recollit per Europa Press, després que la Comissió del Consell d'Estat hagués expressat les discrepàncies. Puigdemont també va aprofitar per llançar un missatge al Govern: «Mai podreu silenciar ni doblegar la voluntat del poble català».