Torrent manté Puigdemont com a candidat malgrat el recurs al Constitucional

El president del Parlament, Roger Torrent, ha comparegut aquest divendres després de conèixer la decisió del Consell de Ministres de portar al Tribunal Constitucional (TC) la candidatura de Carles Puigdemont (JxCat) a la investidura com a president de la Generalitat.

Torrent ha defensat que Puigdemont compleix tots els requisits per ser presidenciable en un debat d´investidura i per això ha decidit mantenir-lo –si més no de moment- com a candidat, tot assegurant que a hores d´ara el ple de dimarts a la tarda segueix en peu. El president de la cambra, a més, ha explicat que ha encarregat als serveis jurídics que "estudiïn el recurs al TC" per poder així preparar "una resposta política i jurídica" que anunciarà més endavant.

A més, Torrent ha carregat contra la decisió del govern espanyol per considerar que el recurs anunciat és "un frau de llei" i "no té cap fonament jurídic". Per últim, Torrent ha "exigit" a l´executiu de l´Estat "respecte al Parlament i al resultat electoral", alhora que ha reiterat la seva oferta de "mà estesa per al diàleg".

Roger Torrent no ha volgut deixar l´anunci del govern espanyol de recórrer la candidatura de Carles Puigdemont al TC sense rèplica. Així, tot i no concretar encara què farà el Parlament per contrarestar l´efecte del recurs, el president de la cambra ha aprofitat per anunciar que respondran i per criticar la decisió de l´executiu de Mariano Rajoy.

Així, Torrent ha mantingut que a hores d´ara "el candidat proposat és el diputat Carles Puigdemont, perquè compleix tots els requisits legals per ser candidat i té l´absoluta legitimitat per ser-ho". És per això que el president considera que la impugnació anunciada per l´Estat "no té cap fonament jurídic". "Això ho sap qualsevol jurista i qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret. I ho sap i ho ha expressat també el Consell d´Estat. Per tant és un frau de llei que atempta contra els drets dels electors de Catalunya, contra els drets dels diputats, contra la democràcia parlamentària i contra els fonaments basics del sistema democràtic", ha etzibat.

En aquest sentit, ha volgut recordar que el nom de Puigdemont no el posa sobre la taula ell com a president "de manera arbitrària o per caprici", sinó "després d´escoltar totes les forces polítiques per conèixer la seva determinació". "El govern espanyol no està impugnant una decisió del president del Parlament, sinó el vot de milions de persones, la voluntat dels diputats i el funcionament del sistema democràtic.

I no pot ser que l´únic missatge del govern espanyol als catalans sigui que han votat malament; perquè amb aquesta impugnació el que està dient és que no han votat bé, que no han votat com ells volien", ha dit Torrent, tot considerant que és "d´una enorme irresponsabilitat política vulnerar drets bàsics i usar els tribunals per guanyar el que no es va guanyar a les urnes el 21-D".

Per a Torrent, que Puigdemont té el suport majoritari de la cambra per ser investit i que manté els seus "drets" intactes per ser candidat és "una realitat que no es pot suspendre", i això implica que "la democràcia no es pot suspendre".

En qualsevol cas, s´ha volgut dirigir al govern espanyol per recordar-lo que, tal i com va dir al seu discurs de presa de possessió, Torrent "manté la mà estesa, la voluntat de parlar i la voluntat política". "Hi som a temps per ressituar la política al centre del debat. Mai deixaré d´oferir aquesta mà estesa", ha dit en to contundent. De la mateixa manera, però, ha avisat que "voler diàleg no està renyit amb actuar, no suposa quedar-se de braços creuats". I és per això que ha avançat que ha demanat als Serveis Jurídics del Parlament que "analitzin la decisió del govern espanyol" per poder donar "una resposta jurídica i política" tan bon punt es tingui per escrit la concreció del recurs i la decisió del TC al respecte.

En la mateixa línia, a més, ha "exigit" al govern espanyol "respecte al resultat electoral, respecte pels drets dels diputats, respecte al Parlament i respecte a la democràcia parlamentària". "Al final, parlem d´això. I sobretot, del respecte pel vot dels catalans", ha afegit.

Per últim, preguntat per si l´anunci del govern espanyol canvia en alguna cosa la convocatòria del debat d´investidura, Torrent ha volgut remarcar que a hores d´ara es manté tot tal i com estava. "Jo ahir vaig signar la convocatòria i no tenim cap notificació més enllà de les paraules de Soraya Sáenz de Santamaría. La convocatòria va ser signada ahir, és oficial i quan tinguem notificació analitzarem jurídica i políticament la resposta. Però el ple està convocat per al dia 30 de gener a les 15.00 hores", ha sentenciat.