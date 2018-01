Trump amenaça de retirar l'ajuda a Palestina si no accepta negociar la pau

El president dels Estats Units, Donald Trump, va amenaçar ahir de nou de retirar l'ajuda econòmica als palestins «si no s'asseuen a negociar la pau», i va recriminar al Govern palestí de Mahmud Abbas la seva «falta de respecte» per no haver-se reunit amb el vicepresident nord-americà, Mike Pence, durant la seva visita recent a la regió, en la qual Pence sí que es va reunir amb el cap del Govern israelià.

Trump va pronunciar la seva advertència durant una reunió a Davos (Suïssa) amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, davant el qual va tornar a defensar les relacions que uneixen els Estats Units i Israel, «més fortes que mai», i «l'històric» anunci de reconèixer Jerusalem com a capital de l'Estat jueu.

Trump va culpar els palestins de la manca d'avenços en matèria de pau i va ironitzar amb Netanyahu en què, després de guanyar «un punt», hauria d'estar disposat a cedir-ne altres en les negociacions. «Si és que alguna vegada hi ha negociació», va postil·lar a continuació.

Així, Trump va dirigir un missatge de forma específica a l'Autoritat Palestina per demanar-li «respecte». En aquest sentit, va recriminar que l'Administració que presideix Abbas no accedís a rebre Pence, precisament com a represàlia pel reconeixement de Jerusalem com a capital israeliana per part dels Estats Units.

«Els donem centenars de milions de dòlars en ajuda i assistència, xifres enormes, xifres que ningú entén (...) i aquests diners deixarem d'enviar-los si no s'asseuen a negociar la pau», va postil·lar el mandatari nord-americà en les seves declaracions davant els mitjans de comunicació.

Per la seva banda, Netanyahu va aprofitar l'ocasió per tornar a agrair davant Trump la «històrica decisió» que va adoptar el 6 de desembre del 2017, quan va anunciar que l'ambaixada dels Estats Units seria traslladada a Jerusalem i va reconèixer la ciutat santa com a capital d'Israel. «Estarà gravat en els cors de la població durant les pròximes generacions», va afegir el mandatari nord-americà.

Netanyahu va negar que aquest gest perjudiqui els esforços per tornar a seure a la mateixa taula israelians i palestins. «Hi ha qui diu que és un pas enrere per a la pau, però jo dic que és un pas endavant», va al·legar el primer ministre d'Israel.

D'altra banda, també va compartir amb Trump el seu malestar per l'acord nuclear subscrit amb l'Iran el 2015, contra el qual tots dos s'han pronunciat de totes les maneres possibles. Netanyahu ja ha deixat clar al seu soci que tindrà el seu suport si finalment trenca l'acord: «Vull que sàpigues que, si decideixes fer-ho, et donarem suport».El primer ministre d'Israel es va veure també en les trobades del Fòrum Econòmic Mundial amb el seu homòleg del Canadà, Justin Trudeau, que al contrari que Trump sí que ha donat suport explícit a la solució de dos Estats per aconseguir la pau al Pròxim Orient.