El TSJC jutjarà el 28 de febrer si la vaga general del 8-N va ser legal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà el proper 28 de febrer si la vaga general del 8-N, convocada pel sindicat minoritari Intersindical-CSC, va ser legal o no. La patronal Foment del Treball va presentar a finals de novembre una demanda contra el sindicat perquè considera que l'aturada del 8-N tenia "motivacions polítiques" i per tant va ser "il·legal". La patronal exigeix una indemnització d'un mínim de 100.000 euros per danys i perjudicis ocasionats al teixit empresarial. La patronal ja va demanar, prèviament a la presentació de la demanda, mesures cautelars per suspendre l'aturada, que el TSJC va desestimar la nit abans de la vaga general. En roda de premsa aquest divendres, l'advocat de la Intersindical-CSC, Màrius Lleixà, ha exigit a Foment del Treball que rectifiqui i els ha acusat de perseguir-los per la "tendència independentista" del sindicat i de "voler impedir" el seu "normal funcionament" amb una "multa estratosfèrica" que no poden assumir. D'altra banda, en declaracions a l'ACN, el director de Relacions Laborals de Foment del Treball, Javier Ibars, ha assegurat que mantindran la denúncia i ha negat tenir "aquest tipus d'interessos". Ibars ha defensar que amb la demanda volen "protegir els interessos empresarials i el compliment de la normativa".

La quantitat exigida per Foment del Treball és "mínima i orientativa" però podria incrementar-se "en base al que es determini en fase probatòria", ha remarcat Ibars. "És molt difícil predeterminar el cost però sí s'hauria d'indemnitzar pels danys provocats pels talls de carreteres i ferroviaris, per les persones que no van poder anar a treballar, entre d'altres", ha argumentat Ibars. També ha emfatitzat que els diners, en cas que Foment fos indemnitzada, anirien a "inversió en la millora del teixit empresarial i formació".

Des de la Intersindical-CSC, ho veuen una manera d'intentar liquidar la seva organització i han fet una crida a les forces polítiques perquè "reaccionin" i els donin suport davant un "greu atac del dret de vaga dels treballadors del nostre país", en paraules del vicesecretari del sindicat, Sergi Perelló. "El triomf de la demanda suposaria una de les retallades en drets laborals més grans després de la dictadura", ha etzibat Perelló. Lleixà ha avançat que en cas que el TSJC declari "il·legal" la vaga, recorreran a instàncies superiors. "Si cal arribarem al Tribunal Constitucional", ha assegurat.

En l'escrit presentat per la patronal a la Sala Social del TSJC, argumenten que la convocatòria té clares "motivacions polítiques" i no laborals; addueixen que no es van respectar els terminis de convocatòria i asseguren que la Intersindical-CSC no té "legitimitat" per convocar una vaga general quan només representa al 0,4% dels treballadors. La Intersindical-CSC rebutja aquests arguments i critica la seva "falsedat". Lleixà també ha reiterat que l'aturada del 8-N va ser convocada per motius estrictament laborals i ha acusat a Foment "d'abús jurisdiccional" per insistir amb la demanda tot i que el TSJC desestimés les mesures cautelars per suspendre la vaga, prèvies a la presentació de la demanda. Des de Foment recorden que l'alt tribunal no es va pronunciar sobre la seva legalitat o no, que és el que farà després de la vista pública del 28 de febrer.