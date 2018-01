Els contractes investigats pel cas 3 % sumen 175 milions d'euros

La Fiscalia Anticorrupció assenyala «la destacada quantitat de milions d'euros de concursos preparats» en la investigació judicial sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals del 3 % per part de CDC a canvi d'adjudicacions públiques, i que, segons un informe de la Guàrdia Civil, podria arribar a ser de 175 milions d'euros, que és la suma del valor dels més de 20 concursos.

Així s'ha pronunciat el fiscal en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press dirigit al Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell –que investiga aquesta causa– per demanar-li que s'inhibeixi en favor de l'Audiència Nacional, ja que les elevades xifres de la vintena d'adjudicacions sota sospita «condueix necessàriament a apreciar la greu repercussió en l'economia nacional». El fiscal justifica la petició per aquesta afectació a l'economia nacional i la greu alteració al mercat, per l'especial complexitat perquè en la causa hi ha més de 70 investigats i perquè el perjudici generat afecta territoris de més d'una audiència provincial.

En l'escrit, el fiscal recull les conclusions d'un informe de la Guàrdia Civil en el qual es fa un estudi preliminar dels concursos investigats en la causa i que conclou que el preu de les licitacions ascendeixen a 218 milions d'euros, amb un preu total de les adjudicacions de 175 milions d'euros de més de 20 concursos.

«El fet que els resultats de concursos públics d'obra es vegin predeterminats pel finançament d'un partit polític suposa una greu alteració al mercat i en la competència empresarial», va argumentar en el seu escrit el fiscal José Grinda. En el cas són investigats l'exconseller i exdiputat al Parlament Germà Gordó; els extresorers de CDC Andreu Viloca i Daniel Osàcar; l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué (CiU); l'exdirector general d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell i l'exregidor de Barcelona Antoni Vives, així com diversos empresaris.

Els presumptes delictes que s'investiguen són prevaricació, suborn, alteració de preus de concursos, malversació de cabals públics, frau contra l'Administració, blanqueig de capitals i finançament il·legal d'un partit polític.

Segons el Ministeri Fiscal, la investigació ha acreditat que Andreu Viloca, sent administrador i tresorer de CDC i de la Fundació Catdem, «portava un control exhaustiu» de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per les diferents administracions sota l'esfera de CDC, en les seves paraules.

«Controla, en una primera instància, de forma sistemàtica els pagaments encoberts que rep finalment CDC, veritables suborns sota l'aparença de donacions, a través de les seves fundacions vinculades Catdem i Forum Barcelona», afirma. Recorda que al despatx de Viloca es van intervenir anuncis de licitacions que posteriorment eren adjudicades a empreses «amb els representants de les quals es reunia prèviament i de qui es rebia donacions per a Catdem», i que les contractistes feien donacions quan s'anava a produir la publicació de les licitacions o després de l'adjudicació.

En l'estudi preliminar de la Guàrdia Civil dels expedients d'adjudicació d'obres i serveis, l'Institut Armat conclou que, dels 24 expedients sota sospita, el pressupost de licitació agregat ha estat de més de 218 milions, i l'import de les adjudicacions definitives, de 168 milions, als quals cal sumar més de sis milions per modificació de projectes i pròrrogues.