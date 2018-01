Delegar el vot i intervenir a distància és inconstitucional, segons el Consell d'Estat

El Consell d'Estat va advertir en un dels informes que li ha sol·licitat el Govern de Mariano Rajoy que el Parlament no pot autoritzar que Puigdemont intervingui a distància en la sessió d'investidura, que la Mesa de la Cambra no pot autoritzar la delegació del vot dels encausats a Brussel·les i que el Parlament tampoc no pot investir un candidat absent. Tots aquests actes serien contraris a la Constitució i impugnables davant el TC. Així ho exposa aquest òrgan consultiu de l'Estat davant les preguntes que li ha formulat l'Executiu sobre les possibilitats que pot utilitzar el Parlament per investir Puigdemont. El que no és impugnable segons el Consell d'Estat és la convocatòria del ple per investir Puigdemont amb la hipòtesi que en el candidat proposat no compareixerà a la seu parlamentària.

El lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, va assegurar ahir que el recurs que el Govern espanyol ha presentat al TC «jurídicament no té cap tipus de recorregut».