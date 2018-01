EI pretenia atacar Barcelona el 2015 amb un atemptat com el de París

Estat Islàmic pretenia cometre a Barcelona el setembre del 2015 un atemptat com el que va perpetrar a París el novembre d'aquell any, en què 130 persones van ser assassinades en diferents atacs a la ciutat, entre els quals a la sala Bataclan. Així ho revela un article de la revista CTC Sentinel, del centre per combatre el terrorisme West Point, que signen Fernando Reinares i Carola García-Calvo, director i investigadora principal del Programa sobre Terrorisme Global del Real Instituto Elcano.

L'informe assenyala que Barcelona era la primera ciutat d'Europa triada per EI com a objectiu per a «un atemptat a gran escala» que havia de perpetrar un grup liderat per un ciutadà d'origen marroquí que vivia a Torrevella (Alacant) abans d'unir-se a EI a Síria el setembre del 2014. La seva detenció el juny del 2015 va frustrar els plans per cometre els atemptats. Els experts sostenen en l'informe que «informació revelada recentment mostra que la xarxa darrere dels atemptats de París havia escollit Barcelona com a objectiu per a un atac el 2015». L'article assenyala que els investigadors creuen que els atemptats que s'havien de perpetrar a Barcelona el setembre del 2015 eren similars als de París. Els terroristes preveien utilitzar Kalashnikov i bombes en espais amb multituds, com sales de concert, restaurants i esdeveniment esportius.

Segons l'informe, l'home del nucli de la cèl·lula que havia d'atemptar a Barcelona, Abdeljalil Ait el-Kaid, va ser detingut el juny del 2015 a Varsòvia i lliurat a les autoritats espanyoles el juliol; aleshores va ser empresonat i acusat de terrorisme.