Un jutge brasiler prohibeix a Lula sortir del país i ordena revocar el seu passaport

El jutge brasiler Ricardo Leite ha prohibit a l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva que abandoni el país i ha ordenat que es revoqui el seu passaport, segons ha informat el diari O Globo.

El Ministeri Públic Federal de Brasília ha explicat que existeix un risc de fugida per part de Lula, que tenia previst viatjar a Etiòpia per assistir a un esdeveniment de l'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) sobre l'erradicació de la fam al món.

Els advocats de l'expresident havien posat al corrent la setmana passada al Tribunal Regional Federal de la 4a Regió de la intenció de Lula de desplaçar-se fins al país africà. Segons el comunicat de la defensa, Lula tenia previst tornar al Brasil el 29 gener.

La decisió judicial ha tingut lloc l'endemà que els tres jutges d'un tribunal d'apel·lacions del Brasil votés de manera unànime a favor de mantenir la condemna per cor-rupció a l'exdirigent i acordés ampliar la pena de presó a més de dotze anys.