L'Estat tira pel dret i confirma el recurs al Tribunal Constitucional

El Consell de Ministres va acordar ahir impugnar davant el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat signada pel president del Parlament i publicada al Butlletí Oficial de la comunitat autònoma. Es tracta de complir la seva «obligació» de «defensar Espanya» i «evitar un altre afrontament»de l'expresident català a la democràcia, en paraules de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Així, l'Executiu manté el seu criteri de recórrer aquesta candidatura signada per Roger Torrent el dia 22 i publicada el 23 de gener, i de fer-ho malgrat tenir el criteri discrepant del Consell d'Estat, que no creu que sigui el moment d'acudir al TC. «El senyor Puigdemont està en cerca i captura. Aquest és el quid de la qüestió», va emfatitzar la vicepresidenta, que va afegir que aquest recurs es presenta amb tot respecte a coneguda del Consell d'Estat». El Govern central creu que és la via per «evitar que algú fugitiu de la justícia pugui de forma il·legítima ser investit i posar-se al capdavant d'un govern autonòmic».

Si el TC admet a tràmit aquest recurs contra la candidatura de Puigdemont (en una sessió que se celebrarà avui a la 1 del migdia), se suspendrà automàticament el ple. Si aquest ple segueix avançant, els membres de la mesa del Parlament podrien incórrer en desobediència i es podrà actuar contra ells. Davant el revés del Consell d'Estat, Santamaría va justificar seguir endavant perquè Puigdemont està en crida i cerca a Espanya pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació de cabals públics i desobediència en negar-se a «retre comptes davant el Tribunal Suprem».

El PSOE coincideix amb el Govern en què Puigdemont, fugitiu de la justícia, no pot ser candidat a la investidura, però considera que el «cop» que va donar el Consell d'Estat rebutjant la presentació ara de la impugnació, només és responsabilitat de l'Executiu. «Els revessos jurídics són del Govern, que és el que porta la iniciativa», va apuntar. I Cs va assegurar que demanarà «explicacions» a Rajoy si el recurs no prospera.