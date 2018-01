Merkel i Schulz es donen de termini fins al 4 de febrer per tancar l'acord de la coalició

La formació del proper Govern alemany amb Angela Merkel com a cancellera haurà de quedar segellada com a màxim al final de la setmana que ve, segons han informat aquest divendres fonts dels partits que negocien la nova aliança política. Les negociacions entre el bloc conservador de Merkel i l'SPD de Martin Schulz hauran de concloure a tot tardar el diumenge 4 de febrer, va indicar un portaveu de la CDU.

Quatre mesos després de les eleccions generals, en les quals cap dels partits va aconseguir la majoria absoluta, els líders dels partits van iniciar divendres formalment les negociacions per posar fi a un període d'incertesa inèdit al país.

La mateixa Merkel va expressar el seu «optimisme» per arribar a un acord que li permetrà iniciar el seu quart mandat consecutiu al capdavant de l'Executiu. Merkel va assegurar que és indispensable formar un nou Govern per donar no només un nou impuls a Europa sinó també «una major dinàmica al país», i va obrir les negociacions amb «optimisme però també amb fermesa» en la defensa dels interessos del seu partit.