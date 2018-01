Rull: «No proposarem investir cap altre candidat que no sigui Puigdemont»

El diputat electe de Junts per Catalunya Josep Rull ha assegurat aquest dissabte que la formació no proposarà investir cap altre candidat que no sigui Carles Puigdemont. Rull ho ha dit poques hores abans de la reunió del Tribunal Constitucional en què s'ha de decidir si admet a tràmit el recurs del govern espanyol, que suspendria la candidatura de Puigdemont per ser investit president de la Generalitat. Rull, que no ha volgut anticipar si es mantindrà el ple de dimarts si s'admet a tràmit el recurs, ha defensat que investir Puigdemont és "un acte de legalitat, democràcia i dignitat" i que per això no donaran el braç a tòrcer. "No proposarem investir cap altre candidat, el president l'escull el poble de Catalunya i no Soraya Saénz de Santamaría o Mariano Rajoy fent frau de llei", ha conclòs.

Rull, que ha participat en un esmorzar del PDeCAT a Cambrils, ha apuntat que si s'accepta que qui decideix qui ha de ser president de la Generalitat és l'executiu espanyol, "el poble de Catalunya no tenim viabilitat ni com a nació ni com a autogovern". "Allò que nosaltres proposem és legal, democràtic, i sobretot és una expressió de dignitat, ara mateix", ha dit Rull, convençut que totes les forces sobiranistes comparteixen aquesta idea.

El diputat de Junts per Catalunya ha afirmat que la candidatura anirà a defensar "totes les opcions" i que, si el TC acaba admetent a tràmit el recurs contra la investidura, ho recorreran al Tribunal d'Estrasburg immediatament. "L'Estat està disposat a esberlar l'estat de dret amb l'única pretensió de garantir la unitat d'Espanya, i això és d'una gravetat extraordinària", ha dit Rull, que considera que "el problema no el tenen només els independentistes, sinó la democràcia espanyola, el conjunt de ciutadans de l'Estat i la Unió Europea". "Anirem a recórrer totes les vies al nostre abast", ha dit.

"El govern espanyol està perpetrant un frau de llei", ha insistit Rull, que creu que el govern del PP intenta guanyar a través dels tribunals i les presons allò que són incapaços de guanyar a les urnes. "El govern decideix inhabilitar políticament a una persona, quan això en un estat de dret normal ho fan els tribunals". En aquesta línia, ha dit que aquest dissabte es veurà si a Espanya hi ha un Tribunal Constitucional o no: "seria bo que en un estat democràtic hi hagués una figura d'arbitratge amb arrelament democràtic".