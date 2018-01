El TC fa un recés i seguirà debatent a partir de les 16.00 hores sobre la candidatura de Puigdemont

El Ple del Tribunal Constitucional ha interromput a dos quarts de tres d'aquesta tarda les seves deliberacions sobre l'admissió a tràmit de la impugnació pel Govern de la candidatura de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la presidència autonòmica. La mera admissió del recurs deixaria en suspens la celebració del Ple d'investidura previst per dimarts que ve al Parlament de Catalunya.

El debat es reprendrà passades les quatre d'aquesta tarda, segons han informat fonts del tribunal de garanties.

El ponent de la resolució serà el magistrat Juan Antonio Xiol –a qui es considera membre del sector ´progressista´ del TC- i caldrà veure si obté el suport unànime del Tribunal o bé si el debat es tradueix en un vot dividit del ple. Els magistrats hauran de valorar si permeten la tramitació del recurs del govern espanyol, conscients que l´admissió de l´escrit implica –de facto- la suspensió dels drets de representació política de Carles Puigdemont.

El recurs presentat per l´advocat de l´Estat té dues parts. Una primera on impugna les dues resolucions del president del Parlament dels dies 22 i 25 de gener de designació de Puigdemont com a candidat i de convocatòria del ple per investir-lo. I una de segona que es refereix exclusivament a la inclusió a l´ordre del dia del debat del programa i votació de la investidura de Puigdemont.

L´executiu espanyol invoca l´article 161.2 de la Constitució, que estableix que qualsevol impugnació del govern de l´Estat "produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda" durant un primer termini màxim de cinc mesos durant el qual el Tribunal es pot pronunciar sobre el fons de la qüestió. D´aquesta manera s´assegura la suspensió automàtica i impedeix que el ple se celebri mentre el TC no es pronuncia.



Advertències de "conseqüències penals" a Torrent i a la Mesa

El mateix recurs reclama al TC que ordeni la notificació personal al president i la resta de membres de la Mesa del Parlament de Catalunya. També que se´ls adverteixi "del seu deure d´impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposa ignorar o eludir la suspensió acordada" i que "s´abstinguin d´iniciar, tramitar, informar o dictar" cap actuació que "permeti procedir a un debat d´investidura que tingui com a candidat a la presidència de la Generalitat a Carles Puigdemont".

Segons el govern espanyol, l´advertència ha de recordar a Torrent i als membres de la Mesa que qualsevol incompliment d´aquesta prohibició pot tenir "conseqüències penals".



Contra el criteri del Consell d´Estat

El govern espanyol va aprovar el recurs contra el criteri del Consell d´Estat, que considera que ara per ara no hi ha base legal suficient per impugnar la investidura de Puigdemont. L´informe preceptiu però no vinculant considera que el fet que Puigdemont assumeixi de manera presencial a la cambra catalana –fet que consideraria contrari a la llei- és només una "hipòtesi", i rebutja que es pugui impugnar de manera preventiva en base a fets que no s´han produït.

Malgrat el dictamen del Consell d´Estat contrari a la impugnació ara de la candidatura de Puigdemont, el govern espanyol considera que hi ha "arguments legals suficients" per utilitzar la via del Tribunal Constitucional per evitar que la seva investidura es pugui sotmetre a votació a la cambra catalana. Segons la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, el seu executiu actua fent gala del seu "compromís legal i polític" perquè es "torni a vulnerar els principis democràtics".

L´executiu espanyol justifica la petició de suspensió del ple per investir Puigdemont en el fet que el president destituït té pendent una ordre de detenció i està "fugit de la justícia" –en paraules de Sáenz de Santamaría-, i per tant no té "llibertat deambulatòria, fet que l´impedeix esdevenir president de la Generalitat i que justifica un recurs preventiu contra la seva designació.