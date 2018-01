El Constitucional impedirà investir Puigdemont si no es presenta al Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat suspendre la sessió del Parlament del proper dimarts només si aquesta investidura es pretén fer en absència del candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

Es tractaria d'una mesura cautelar prèvia a admetre o no a tràmit el recurs presentat per l'Advocat de l'Estat, segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

Aquesta solució suposaria superar les tesis contràries a l'admissió del recurs plantejades pel ponent de la resolució, el magistrat progressista Juan Antonio Xiol. I s'aconsegueix a més la unanimitat de tots els magistrats, evitant així trencar la unitat que ha mostrat el Tribunal de garanties en totes les seves resolucions sobre el procés.

Els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) s'havien tornat a reunir des de tres quarts de cinc de la tarda després del recés del migdia en les deliberacions sobre el recurs del govern espanyol a la investidura de Carles Puigdemont.

Segons fonts del TC, han dedicat la sessió del matí a escoltar els arguments del ponent Juan Antonio Xiol i la tarda a deliberar sobre la seva proposta, que segons informacions publicades era contrària a l'admissió a tràmit del recurs.

Xiol, a qui s'assigna al sector progressista, disposa d'un informe dels lletrats del propi TC que –igual que el Consell d´Estat- són partidaris de no admetre a tràmit la impugnació presentada pel govern espanyol.

S'obria la incògnita sobre si el magistrat aconseguiria un suport majoritari a la seva proposta o bé si la majoria conservadora s´imposaria, fet que podria comportar un canvi de ponent i la redacció d´una altra resolució favorable a les tesis del govern espanyol.

No ha assistit "per qüestions personals" el magistrat conservador i exdiputat del PP Andrés Ollero, tot i que la seva absència no faria variar l'equilibri de forces favorable al sector conservador.



Recurs presentat per l'Advocat de l'Estat



El recurs presentat per l'advocat de l'Estat té dues parts. Una primera on impugna les dues resolucions del President del Parlament dels dies 22 i 25 de gener de designació de Puigdemont com a candidat i de convocatòria del ple per investir-lo.

I una de segona que es refereix exclusivament a la inclusió a l´ordre del dia del debat del programa i votació de la investidura de Puigdemont.

Contra aquest recurs ja s'acumulen dos informes. El del Consell d'Estat considera que ara per ara no hi ha base legal suficient per impugnar la investidura de Puigdemont. L'informe preceptiu però no vinculant assegura que el fet que Puigdemont assumeixi de manera presencial a la cambra catalana –fet que consideraria contrari a la llei- és només una "hipòtesi", i rebutja que es pugui impugnar de manera preventiva en base a fets que no s'han produït.

El criteri del Consell d'Estat és el mateix que els dels lletrats del propi TC, que aquest dissabte també han lliurat als magistrats un informe que proposa que no s'admeti a tràmit la impugnació.

Aquest seria també –segons algunes informacions- el criteri del ponent de la resolució, Juan Antonio Xiol, membre de la minoria progressista que hi ha en aquests moments al TC.

Una admissió a tràmit del recurs implicaria la suspensió automàtica de la designació de Puigdemont d'acord a l'article 161.2 de la Constitució, que estableix que qualsevol impugnació del govern de l'Estat "produirà la suspensió de la disposició o resolució recorreguda" durant un primer termini màxim de cinc mesos durant el qual el Tribunal es pot pronunciar sobre el fons de la qüestió.

D'aquesta manera s'asseguraria la suspensió automàtica i impediria que el ple se celebrés sense el pronunciament del TC.