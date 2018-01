Torrent demana explicacions a Zoido per l'operatiu policial al voltant del Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat una carta al ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, queixant-se pel desplegament i les operacions que la Policia espanyola està portant a terme els darrers dies en les immediacions del Palau del Parlament i el Parc de la Ciutadella. Torrent ha volgut així traslladar-li "el malestar" que assegura que ha generat l´operatiu entre "treballadors i diputats", així com mostrar la seva incomprensió per no haver estat informats de les intencions de la Policia amb aquestes accions de vigilància "inusual". I és que els agents han estat desenvolupant tasques que no fan habitualment en aquesta zona i el Parlament assegura no tenir constància dels motius. A més, Torrent ha exigit a Zoido explicacions, detalls del desplegament i que garanteixi que no es "pertorbarà el normal funcionament" del Parlament.

La missiva, signada per Torrent i datada a 26 de gener, explica que des de dilluns passat s´ha estat observant "la presència permanent de membres dels cossos de seguretat de la Policia espanyola fent, en aparença, tasques de vigilància en diferents punts" del voltant del Parlament i en el propi clavegueram del Parc de la Ciutadella. Segons el president, "no s'ha rebut cap comunicat que advertís d'aquestes mesures, ni dels motius que justifiquin aquest desplegament sense precedents de la Policia espanyola en els accessos", i assegura que aquesta "presència policial inusual, desplegada sense cap mena d'informació, afegida a les tasques que porten a terme els Mossos d'Esquadra en el normal compliment de les seves funcions, ha generat una certa alarma entre les moltes persones que habitualment accedeixen al parc, davant la incertesa de si existeix algun tipus d'amenaça a la seguretat de la zona".

Torrent recorda a Zoido, a més, que a les immediacions del Parlament "hi ha forta presència d'infants i joves, ja que, a més del Palau, hi ha altres equipaments públics: el Zoo de Barcelona, l'Escola Parc de la Ciutadella, l'Institut Verdaguer, un espai lúdic ambiental, el Centre Esportiu Municipal Ciutadella i el Museu Martorell, que manté oberta la seva biblioteca". És per tot això que aquesta situació, afirma Torrent, ha comportat que diputats, membres del personal al servei de la institució i també els mitjans de comunicació, hagin fet arribar la seva inquietud". "Us faig saber el nostre malestar per no haver rebut cap informació que advertís del desplegament inèdit de cossos de seguretat de la Policia Nacional ni de les tasques policials portades a terme. L'absència d'una comunicació formal d'aquestes activitats constitueix un gest de deslleialtat institucional per part del seu ministeri, i ha provocat una alarma innecessària en el personal al servei de la cambra, en els treballadors dels equipaments públics situats al parc i en el conjunt de la ciutadania, en cas que no existeixi cap amenaça de caràcter extraordinari per a la seguretat en la zona", afegeix Torrent a la carta.

A més, el president demana "que els òrgans de govern del Parlament siguin informats de manera urgent de les causes i dels objectius que justifiquen aquest operatiu policial" i que "per conducte oficial, se'ns garanteixi que aquest operatiu no pertorbarà el normal funcionament de la nostra institució".