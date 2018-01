Trump afirma que els demòcrates no gosaran tornar a tancar el seu govern

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat convençut que demòcrates i republicans acabaran resolent al Congrés la situació dels anomenats dreamers –immigrants il·legals arribats als EUA en la seva joventut i que han acabat formant família allà– malgrat les discrepàncies a l'hora de negociar la contrapartida a canvi de la legalització del seu estat, és a dir, la finalització del mur de separació amb Mèxic.

Des del fòrum econòmic de Davos, a Suïssa, Trump ha garantit que té el suport del seu partit, el Republicà, fins al punt que figures tan destacades de la formació com el president de la Cambra de Representants del Congrés, Paul Ryan, «ha reconegut que feia dècades que no veia el partit tan unit».

Trump ha aprofitat per lamentar el rebuig del líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, a la seva proposta de legalització a canvi de 25.000 milions de dòlars per acabar el mur i posar fi a una discussió que va provocar el tancament temporal del Govern dels Estats Units per la incapacitat per acordar el pressupost federal de l'any (i del qual la construcció del mur forma part).

«No crec que els demòcrates s'atreveixin a tancar de nou el Govern perquè totes les enquestes han coincidit a dir que es va tractar d'un error per part seva», ha dit el mandatari en una entrevista amb la cadena CNBC, en què ha eludit fer retrets directes contra Schumer.

«No diré que li van clavar una llissada. Per què ho hauria de dir, quan estic negociant amb ell?», ha declarat Trump, abans d'insistir en la necessitat de tancar com més aviat millor la frontera per impedir l'entrada de bandes criminals com la salvadorenca Mara Salvatrucha –que el president Trump ha triat com a símbol de la criminalitat llatinoamericana.

«Aquesta gent no només engega trets: et fa miques. I jo no els vull al meu país. Els estem expulsant per milers. Milers», ha conclòs el mandatari nord-americà.

D'altra banda, Trump ha assegurat que el país està obert a negociar acords comercials que beneficiïn tota la comunitat internacional, entre els quals inclou els països de l'Acord Transpacífic de Cooperació Econòmica (TTP, per les sigles en anglès).

Així ho ha declarat Trump durant la seva primera gran intervenció en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos (Suïssa), amb la qual cosa el president busca justificar-se davant les crítiques cap a la seva política exterior caracteritzada pel proteccionisme, alhora que ha indicat que es perseguiran les pràctiques comercials deslleials.

«Jo crec en Amèrica. Com a president dels EUA, sempre posaré Amèrica primer. Igual que els líders d'altres països haurien de posar els seus països primer. Però que Amèrica sigui el principal per a mi, no vol dir que vulgui una Amèrica solitària» , ha assegurat.

En aquest sentit, ha assenyalat que considera la possibilitat de negociar acords comercials bilaterals, fins i tot amb els països del TPP de manera individual o conjunta, sempre que hi hagi algun «sentit» i amb els que es vegi beneficiada la comunitat internacional. No obstant això, al mateix temps, ha explicat que els EUA aplicarà les seves pròpies lleis comercials i restaurarà «la integritat del sistema». «Només insistint en un intercanvi just i recíproc podem crear un sistema que funcioni no només per als EUA, sinó per a totes les nacions».

Alhora, va explicar que els EUA no tornaran a tolerar les males pràctiques comercials. «No tornaran a tancar els ulls davant les pràctiques de comerç deslleial».