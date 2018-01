El TSJC jutjarà el 28 de febrer si la vaga del 8 de novembre va ser legal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà el 28 de febrer si la vaga general del 8-N, convocada pel sindicat Intersindical-CSC, va ser legal o no. Foment del Treball va presentar a final de novembre una demanda contra el sindicat perquè considera que l'aturada tenia «motivacions polítiques» i, per tant, va ser «il·legal». La patronal exigeix una indemnització d'un mínim de 100.000 euros per danys i perjudicis ocasionats al teixit empresarial. La patronal ja va demanar, abans de la demanda, mesures cautelars per suspendre l'aturada, que el TSJC va desestimar. En roda de premsa ahir, l'advocat de la Intersindical-CSC, Màrius Lleixà, va exigir a Foment que rectifiqui i els acusa de perseguir-los per la «tendència independentista» del sindicat i de «voler impedir» el seu «funcionament normal».