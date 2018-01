Un home es clava unes tisores per fingir un robatori i cobrar l'assegurança

Agents de la Policia Nacional van detenir a Alacant un home de 57 anys que presumptament es va autolesionar amb unes tisores per fingir haver estat robat i apunyalat, segons sembla amb l'objectiude cobrar una indemnització de l'assegurança, segons va informar la policia en un comunicat.

La investigació va començar com a conseqüència d'una suposada denúncia d'atracament violent. L'home al·legava haver estat apunyalat diverses vegades amb unes tisores i assegurava que el seu agressor li havia robat el telèfon mòbil, documentació i 900 euros que acaba de treure en un caixer automàtic.

Els investigadors es van reunir amb l'agredit i ell mateix va acabar confessant que tot havia estat una invenció seva. En realitat, segons va relatar, va ser ell qui es va autolesionar amb unes tisores per no haver de donar explicacions sobre com s'havia gastat els diners.