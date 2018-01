Lluís Puig i Clara Ponsatí renuncien a la seva acta de diputat

Els diputats electes Lluís Puig (JxCat) i Clara Ponsatí (JxCat) han decidit renunciar a la seva acta de diputat. Així ho ha anunciat el mateix Puig a través del seu compte de Twitter i posteriorment ha explicat JxCat.

La renuncia respon, segons la coalició, a l´objectiu d´assegurar la majoria independentista al Parlamernt. "No és en cap cas la renúncia al projecte de JxCat ni tampoc de l´acció política", asseguren des de Junts per Catalunya. Tot i que Puig dona a entendre en el seu tuit que la diputada d´ERC Meritxell Serret també renuncia a l´escó, fonts d´ERC no ho confirmen.

La resolució del Tribunal Constitucional (TC) d´aquest dissabte nega la delegació del vot per als diputats que són a Brussel·les. Els escrits de renúncia s´entraran al registre del Parlament aquest dilluns al matí per tal de tramitar les credencials i les actes dels nous diputats: Sawla El Garbhi i Ferran Roquer.

Han renunciat a l´acta de diputat dos dels cinc que són a Brussel·les. Així doncs, de moment, es mantenen com a diputats del Parlament des de la capital belga: Carles Puigdemont (JxCat) i els dos de la llista d´ERC, Meritxell Serret i Toni Comín.

El TC ha negat el vot delegat per al ple d´investidura de dimarts que ve, així doncs, les forces independentistes es quedaven amb 65 escons, els mateixos que sumen tots els grups de l´oposició (Cs, PPC, PSC i comuns).

Perquè Puigdemont sigui escollit president de la Generalitat en primera votació necessita els 68 vots de la majoria absoluta, així doncs, encara li faltaria un vot tot i la renúncia de Puig i Ponsatí.

En cas que no tingués els suports suficients es faria una segona votació en les 48 hores posteriors i aquesta vegada en tindria prou amb la majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra.

Si la CUP vota a favor de la investidura de Puigdemont en aquesta segona votació sí que sortiria escollit amb la situació actual perquè obtindria 67 vots i l´oposició es quedaria amb 65.

Tot això comptant que els dos diputats a la presó, Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, sí que podran delegar el seu vot, tal com ja van fer en la sessió de constitució del Parlament.

El sorprenent tuit de Puig ha implicat també les conselleres cessades Clara Ponsatí i Meritxell Serret. "Sempre he dit que sabíem com sumar 68 a la sessió d´investidura del MHP Puigdemont. Demà presento la meva renúncia a diputat, conscient que amb Clara Ponsatí i Meritxell Serret fem un acte de dignitat pel nostre país. JxCat i ERC ho saben gestionar", ha afirmat Puig.

Tot i així, des d´ERC no han confirmat que la consellera d´Agricultura cessada pel 155 també hagi decidit renunciar al seu escó.