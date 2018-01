Puigdemont i Rajoy veuen avalats els seus punts de vista en la decisió del TC

La decisió del Tribunal Constitucional va provocar reaccions polítiques oposades. El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, va dir que «fins i tot el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa».

«Més d'un hauria de pensar a rectificar i fer política d'una vegada. I si no és capaç d'això, deixar-ho i deixar pas», va afegir Puigdemont.

Per la seva part, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també va recórrer a les xarxes socials per reaccionar a la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la investidura només si Puigdemont no es presenta al ple. Sense entrar gaire a valorar directament la interlocutòria, Rajoy va dir en una piulada signada per ell que «el govern d'Espanya seguirà complint el seu deure de defensar la llei i els drets dels catalans i del conjunt dels espanyols», i va afegir que «tots els demòcrates tenim l'obligació de respectar les decisions dels tribunals». Cal entendre que el president espanyol interpreta la resolució del TC com a favorable als seus interessos.