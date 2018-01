Tardà: «Si cal sacrificar el president Puigdemont, l'haurem de sacrificar»

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha considerat que és "imprescindible" formar Govern i que "si cal, s'haurà de sacrificar el president Puigdemont". "O no hi ha hagut patriotes al llarg de la història que s'han hagut de sacrificar per tal d'anar avançant i continuar sent el que som: una nació sense Estat?", s'ha preguntat en una entrevista a 'La Vanguardia'. Segons Tardà, "s'ha de respondre més amb criteris producte del cervell que no pas dels budells" i ha avisat que "no es pot posar en risc la gran victòria electoral del 21-D". El diputat ha afirmat que l'interès d'ERC és "quadrar el cercle" i que Puigdemont esdevingui president i Junqueras vicepresident. Però ha afegit que hi ha un "bé superior", que hi hagi Govern.