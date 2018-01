El Tribunal Constitucional suspendrà el ple si s'investeix Puigdemont a distància

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va acordar per unanimitat ahir, després de gairebé sis hores de reunió, suspendre la sessió del Parlament de Catalunya de dimarts només si la investidura es pretén fer en absència del candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Se li exigeix, a més, que s'hi presenti amb autorització del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que és el que manté viva l'ordre de cerca i captura que s'executarà si trepitja sòl espanyol.

És només una mesura cautelar prèvia a admetre o no a tràmit el recurs presentat per l'advocat de l'Estat contra dos actes concrets: l'anunci d'investidura realitzat el dia 22 pel president del Parlament, Roger Torrent, i la posterior convocatòria d'un ple dimarts que ve per debatre la investidura de l'esmentat candidat en concret.



Advertència a Torrent

En la seva resolució, els onze magistrats que componien ahir el ple extraordinari (no va poder participar-hi el conservador Andrés Ollero per motius personals) adverteixen expressament el president del Parlament, Roger Torrent, i els altres membres de la mesa de la cambra de les responsabilitats, «incloses les penals», en què poden incórrer en cas de no acatar la suspensió i seguir endavant amb la investidura de l'expresident català sense els requisits exigits.

Advertències similars van ser fetes a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en relació amb altres resolucions del TC que van ser incomplertes, i l'assumpte va provocar la presentació d'una querella davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha acabat en la causa que se segueix al Tribunal Suprem per rebel·lió i malversació.

Després de la posició del Consell d'Estat contrària a la interposició del recurs pel Govern, la solució a què es va arribar ahir al Tribunal de garanties permet superar les tesis contràries a l'admissió del recurs plantejades inicialment pel ponent de la resolució, el magistrat progressista Juan Antonio Xiol. La proposta va ser presentada pel magistrat també progressista Fernando Valdés, segons van informar a Europa Press fonts jurídiques.

D'aquesta manera, s'aconsegueix assolir la unanimitat de tots els magistrats, i s'evita trencar la unitat i fermesa que ha mostrat el tribunal de garanties en totes les seves resolucions anteriors sobre el procés.

Concretament, el TC suspèn de forma cautelar les resolucions del president i de la mesa del Parlament de Catalunya perquè considera imprescindible que Puigdemont, fugit a Bèlgica, es presenti personalment a la cambra i que per a això obtingui prèviament l'autorització del jutge que tramita el procés penal contra ell per suposats delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.



No hi pot haver vot delegat

El TC suspèn també la possibilitat del vot delegat des de l'estranger. Respecte a això, la part dispositiva de la interlocutòria dictada pel ple, el text íntegre de la qual es coneixerà els pròxims dies, estableix les següents condicions: «No podrà celebrar-se el debat i la votació d'investidura del diputat senyor Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president de la Generalitat a través de mitjans telemàtics ni per substitució per un altre parlamentari».

A més, afegeix que «no podrà procedir-se a la investidura del candidat sense la pertinent autorització judicial, encara que comparegui personalment a la cambra, si està vigent una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó» i que «els membres de la cambra sobre els quals s'ha dictat una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó no podran delegar el vot en altres parlamentaris».



Presentar al·legacions

El tribunal declara «radicalment nul i sense valor i efecte qualsevol acte, resolució, acord o via de fet que contravingui les mesures cautelars adoptades en la present resolució».

El ple del Tribunal Constitucional va decidir també posposar la seva decisió sobre la tramitació del procediment per tal de pronunciar-se prèviament sobre els dubtes d'admissibilitat plantejats pels diputats electes de JxCat. Per això, totes les parts disposen de 10 dies de termini per formular les seves al·legacions.