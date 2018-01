Admet davant el jutge que tenia mil vídeos de violacions a nens i no trepitjarà la presó

Encara que Manuel R. R. ha admès aquest dilluns davant un jutge de Múrcia que tenia i difonia per Internet vídeos de pornografia infantil, amb imatges explícites de violacions a menors, no trepitjarà la presó. El motiu és l'acord que ha tancat la seva defensa amb la Fiscalia, que, en principi, demanava set anys de presó per a l'home. Al final, com que hi ha hagut conformitat entre ambdues parts, ni tan sols s'ha celebrat el judici.

A l'inici de la vista, la fiscal prenia la paraula per explicar que modificava la seva petició de pena per al processat per un delicte de possessió i distribució de pornografia infantil. La defensa de l'home es mostrava conforme amb l'al·legació del fiscal, que passava a demanar dos anys entre reixes per a Manuel R. R. en comptes dels set inicials.

L'acusat s'ha aixecat i s'ha limitat a contestar al jutge amb monosíl·labs. «Sí» es confessa autor dels fets que se li imputen. «Sí» està conforme amb la pena que se li demana ara.

Per aquest motiu, no s'ha fet el judici oral. Han entrat a la sala dos agents, que havien estat citats com a testimonis. No ha fet falta que declaressin. El magistrat president els ha donat les gràcies i han marxat.

Així mateix, defensa i Fiscalia s'han mostrat d'acord en què la pena de presó fos suspesa. D'acord amb el criteri del Ministeri Públic, "s'entén que és més beneficiós que se li imposi l'obligació de participar en un programa d'educació sexual".

A més, el condemnat no podrà treballar amb menors durant un temps de dos anys.

"No és una mala persona, és una persona que s'ha equivocat. La possessió és la típica d'aquesta persona que consumeix aquesta pornografia infantil", ha apuntay a la sortida Alejandro Martínez Pérez, advocat de Manuel.

El condemnat ha sortiy lliure per la porta del Palau de Justícia de Múrcia, cobrint el seu rostre amb un passamuntanyes.