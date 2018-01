Un avió privat procedent de Bèlgica encén totes les alarmes de l'Estat

La Guàrdia Civil va desplegar aquest diumenge passat un "control rutinari" en l'aeròdrom d'Ocaña (Toledo) per identificar els passatgers d'un avió privat que s'havia enlairat a Bèlgica, comprovant que en l'aeronau viatjaven set persones aficionades a la caça, segons han informat a Europa Press fonts de l'Institut Armat.

En concret, en l'avió viatjaven dos pilots de nacionalitat russa i francesa i cinc ocupants: tres homes belgues i dues dones de nacionalitat belga i espanyola.

Fonts del Ministeri de l'Interior asseguren que aquest Departament no va activar cap alerta especial per aquest avió i que el desplegament, a 48 hores de la possible investidura de Carles Puigdemont, es va emmarcar en les funcions atribuïdes a les Forces de Seguretat sobre control de passatgers aeris.

Els agents de la Guàrdia Civil van ser alertats per l'Oficina de Trànsit Aeri de l'arribada d'un avió amb un passatge no identificat que s'havia enlairat a Brussel·les i que sí que comptava amb la pertinent autorització de vol i aterratge a Ocaña, municipi situat a uns 65 quilòmetres al sud de Madrid.

Els cinc ocupants van resultar ser aficionats a la caça: després de ser identificats, la Guàrdia Civil també va dur a terme un control de les seves armes, comprovant que tot estava en ordre.

El vol provenia de l'aeroport de Charleroi de Brussel·les i va aterrar a Ocaña a dos quarts de sis de la tarda.

La inspecció d'aquest avió es va dur a terme a menys de 48 hores de la sessió d'investidura que s'ha fixat per a aquest dimarts en el Parlament de Catalunya.

El Tribunal Constitucional va acordar per unanimitat aquest dissabte suspendre la sessió d'investidura si no se celebra amb l'assistència del candidat Carles Puigdemont.

El Ple del Constitucional exigeix a més que Puigdemont acudeixi amb autorització del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que és qui manté viva l'ordre de crida i cerca que s'executarà si trepitja sòl espanyol.

El Ministeri de l'Interior ha reforçat el dispositiu policial per evitar l'entrada del candidat a la reelecció.

La Policia Nacional va realitzar la setmana passada inspeccions en el subsòl del Parlament i ha reforçat les vigilàncies en fronteres aèries, terrestres i marítimes.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha reconegut que existeix una vigilància perquè Puigdemont "no pugui entrar ni en el maleter d'un cotxe".