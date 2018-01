Els acusats de terrorisme del cas 'Caronte' confirmen la 'xivatada' policial

Els tres conversos a l´islam que han declarat aquest dilluns com a imputats al judici contra una cèl·lula jihadista desarticulada pels Mossos el 2015 en l´operació ´Caronte´ han negat davant el tribunal que planegessin atemptar a Catalunya i han confirmat la ´xivatada´ policial per part del Cos Nacional de Policia que va ser denunciada pels Mossos. Un d'ells, a més, ha declarat que exclamar 'Al·là és gran' és com dir 'viva Nacho Vidal'.

El relat dels acusats contradiu el de la Fiscalia, que assegura que entre els plans de la cèl·lula hi havia el de segrestar una persona, vestir-la de taronja i degollar-la davant de càmera. L'operació policial –liderada pels Mossos d'Esquadra- per desarticular la cèl·lula va acabar amb onze detinguts (un d'ells menor), nou dels quals estan en presó preventiva.

El grup es feia dir 'Fraternitat Islàmica per a la Predicació de la Jihad' i, segons la fiscalia, tenia com a finalitat adoctrinar i enviar joves a Síria i Iraq. Volia atemptar a l'Estat i havia fet fotos a edificis com el Parlament, la comissaria de Mossos de la plaça d'Espanya o l'Hotel Arts de Barcelona. També planejava segrestar una directora d'una entitat financera per finançar la compra d'explosius i armes.

La fiscalia demana penes que van entre 7 i 19 anys de presó. El judici s'allargarà fins al març. Els Mossos d'Esquadra van desarticular la cèl·lula el març de 2015, en una operació batejada amb el nom de 'Caronte'. Tenia estructura piramidal i els investigadors consideren que al capdamunt de l'organització hi havia Lahcen Z., Rida H i Antonio S. M. Aquest últim, conegut com 'Alí el perruquer', un ciutadà de Sabadell de nacionalitat espanyola convertit a l'islam.

La confirmació de la 'xivatada'



Respecte a la 'xivatada', ho ha explicat l´últim testimoni, David Pórtoles Franco –alies Ibrahim- que ha apuntat que agents del cos policial espanyol van posar en coneixement del grup que hi havia un infiltrat. Tots han apuntat també que era aquest suposat infiltrat dels Mossos qui en les trobades que feien treia a col·lació qüestions relacionades amb el terrorisme, amb la comissió de possibles atemptats i amb l´Estat Islàmic. La Fiscalia sosté que el grup havia provat d´enviar combatents a Síria i planejava un atemptat a Catalunya així com un segrest per recaptar diners.

La polèmica per la intromissió policial ja havia ocupat prèviament els primers minuts del judici que se segueix a l´Audiència Nacional contra els onze detinguts acusats de pertinença i col·laboració amb organització terrorista. Les defenses s´han queixat del fet que la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, no hagi inclòs al sumari la peça –declarada secreta- que fa referència a aquesta qüestió.

Posteriorment n´ha parlat a preguntes de la Fiscalia l´investigat David Pórtoles, que ha assegurat que ell tenia coneixement de la presència d´un infiltrat al grup fruit de la delació de la policia espanyola. Sabia qui era, ha afirmat, per la ´xivatada´ del 7 de novembre del 2014, malgrat que ell, ha afirmat, no ho va dir a ningú per respecte a la pròpia investigació i des del convenciment que ell no havia infringit la llei.

Exclamar 'Al·là és gran' és com dir 'viva Nacho Vidal'



Abans havia declarat Jacob -alies Yacoub- Orellana, resident a Valls, i Gonzalo Cabezas, alies Suleiman. Com ell, han negat taxativament l´existència cap cèl·lula ni que s´haguessin plantejat la possibilitat de fer atemptats terroristes a Catalunya. Orellana ha apuntat que era el suposat infiltrat policial, alies Youssef, qui treia a col·lació de manera recorrent qüestions relacionades amb el terrorisme, unes acusacions que també han repetit els altres dos conversos.

En un moment de l'interrogatori, l'advocat d'Orellana li ha preguntat si proclamar 'Al·là és gran' és com si un catòlic afirma 'visqui la verge del Rocío, al que Orellana, sobrenomenat 'Yacoub', ha contestat: "Sí, és com dir 'viva Nacho Vidal'".

D'aquesta manera, l'acusat ha negat tots els fets que se li imputen i ha dit que mai ha pertangut a cap cèl·lula terrorista i no ha estat líder de cap. "Si no vaig poder arribar a fer-me autònom", s'ha queixat Orellana, que abans de ser detingut era fruiter.

La Fiscalia demana set anys de presó per Jacob Orellana per integració en organització terrorista, en concret per formar part, al costat d'altres nou persones, de la cèl·lula 'Fraternitat islàmica. Grup per a la predicació del Gihad', que va ser desarticulada a Terrasa en la denominada 'operació Caronte' a la primavera de 2015.

Cercant el cristianisme, vaig acabar a l'islam»



Orellana és un dels conversos d'aquest grup i, segons ha explicat a preguntes del seu advocat, el Cristianisme i l'Islam no són religions tan diferents perquè comparteixen "moltes coses". "Cercant en el Cristianisme, vaig acabar a l'Islam", ha comentat.

L'acusat, que s'ha declarat "català no independentista", ha dit no conèixer als altres imputats en aquesta causa. Només ha assenyalat que pot haver-los vist en la mesquita de Terrasa on es van conèixer i que en cap moment va parlar amb ningú d'atemptar a Espanya.

"Si algú em diu que atemptarà la meva terra, o m'entra el riure o vaig a la Policia. En els atemptats de Barcelona gairebé mor la meva cosina. Ho celebraré només perquè és musulmà?", ha manifestat.

Quant al sofre, llibres religiosos i altres coses trobades al seu domicili durant els registres policials, Orellana ha explicat que vivia allí d''okupa' i que la casa la utilitzaven també altres persones per guardar objectes personals i ha garantit que el que se li atribueix no era seu.

Així, ha negat haver tingut una llibreta oposada a la casa amb reflexions com 'Al·là castiga als no creients tot i que facin bones obres', i ha afirmat que l'Islam li ha ensenyat "els valors del respecte a la gent" i que no li interessa "castigar ningú", sinó que "entrin en l'Islam".

Orellana ha dit que no pot negar que alguna vegada va parlar amb els seus amics a la sortida de la mesquita sobre la guerra de Síria o sobre l'Estat Islàmic, però ha subratllat que això no significa que sigui terrorista.

Altres dos diuen que sí que es coneixine



Tot i que Orellana ha dit que no tenia cap relació amb els altres presumptes membres de la cèl·lula, altres dues dels acusats sí que han dit conèixer-se els uns i els altres, però han assegurat que no eren amics íntims, que només els coneixien d'haver parlat de tant en tant amb ells o d'esmorzar després de sortir de la mesquita.

De fet, tant Gonzalo Cabezas 'Sulaiman' com David Franco Portolés 'Ibrahim', també conversos per "convicció personal", han indicat que alguna vegada van parlar amb els altres acusats, però que mai havien estat els deu junts fins al judici.

Per a Cabezas i Franco el Ministeri Públic també demana set anys de presó per integració en organització terrorista, acusació que els dos han negat a preguntes tant de la fiscal Dolores Delgado com dels advocats de la resta d'imputats.

Els dos han reconegut que coneixien al presumpte líder de la cèl·lula, Antonio Sáez Martínez 'Aali' i han admès que van estar amb altres acusats en la perruquería que regentava aquest. Fins i tot, David Franco ha dit que va ser a la seva casa al fet que li tallés el pèl, però que no era el seu "deixeble".

«Una colla de col·legues»



Segons Gonzalo Cabezas, no té coneixement que existís cap grup o cèl·lula gihadista i que el nom de 'Fraternitat islàmica. Grup per a la predicació del Gihad' ho va escoltar per primera vegada a la presó. "No érem un grup, com a molt una colla de col·legues, però també les hi ha en altres religions", ha apuntat.

Sobre les converses que tenien, i si aquestes versaven sobre terrorisme, ha contestat que "en cap moment" van parlar de l'Estat Islàmic o de marxar-se a Síria per combatre, i si hagués ocorregut s'hauria "espantat" i s'hauria "anat".

"No se m'ocorreria mai atemptar contra Catalunya, primer perquè no sóc gihadista i segon perquè sóc catalanista. A cap moment parlem de cap atemptat, per la qual cosa no comentem la repercussió que tindria ni res", ha comentat. I sobre si veien videos relacionats amb el terrorisme, ha explicat que no entén l'àrab i que "es veiés el que es veiés no sabria de què anava".

Com l'esvàstica



Quant a les fotografies que els investigadors van trobar en el seu telèfon mòbil amb imatges com la bandera de l'Estat Islàmic, l'acusat ha explicat que és "una bandera sense més" amb una doctrina de l'Islam que el grup terrorista s'ha apropiat i ho ha comparat amb l'esvàstica que es va convertir en el símbol nazi.

Tant Cabezas com Franco justifiquen els llibres o manuscrits trobats als seus domicilis indicant que els hi havien regalat alguns companys de mesquita perquè acabaven de convertir-se a l'Islam, però han assegurat que no els van llegir.

Durant el seu interrogatori, David Franco ha esmentat al policia que es va infiltrar en la cèl·lula i ha afirmat que coneixia la seva veritable identitat i que li va deixar actuar perquè ell no era terrorista. És més, ha remarcat que si ho fos, l'hauria "matat".

També ha reiterat diverses vegades que no coneixia l'existència de cap cèl·lula terrorista, moment en el qual la fiscal li ha preguntat per què llavors la seva dona havia enviat un missatge a algú dient que l'acusat estava "totes les tardes embolicat amb la 'Fraternitat islàmica'. "Jo anava a resar a la mesquita i tornava cap a casa", s'ha limitat a respondre.

Fiscalia demana penes de 19 anys de pesó



Per a tots tres, el ministeri públic sol·licita 19 anys de presó pels delictes de integració en organització terrorista i un altre de col·laboració amb organització terrorista. La fiscalia creu que tots tres exercien la seva autoritat sobre la resta del grup.

En un primer terme, el grup volia enviar joves a Síria i Iraq però, com que els havia fallat aquesta opció i tres persones enviades pel grup havien estat detingudes a Bulgària, tenien previst de manera "embrionària" cometre atemptats a l'Estat.