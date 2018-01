Julián Muñoz torna a la presó després de ser enxampat ballant sevillanes

L'exalcalde de Marbella (Màlaga) Julián Muñoz torna a estar internat en un centre d'inserció social (CIS) després que se li hagi retirat el control o dispositiu telemàtic que tenia des de febrer de l'any passat i que li permetia dormir a casa i no haver d'acudir a establiment penitenciari.

El seu lletrat en assumptes penitenciaris, Antonio José García Cabrera, ha assenyalat que se li va comunicar per telèfon a Muñoz que fos al CIS i des de les 12.00 hores roman en aquest lloc, tot i que "no li han notificat cap resolució dels motius de la decisió, només que ha de quedar-s'hi ".

García Cabrera ha indicat que "no li han posat horari de sortida, de manera que no podrà fer-ho" de moment, apuntant que es va a recórrer perquè "no s'ha comès cap infracció per revocar" el control telemàtic i, a més, aquesta decisió "és arbitrària, ja que no se li ha comunicat cap motiu".

Això es produeix després que fa uns dies hagin aparegut unes imatges en què apareix Julián Muñoz ballant sevillanes en un bar.

El jutge de Vigilància Penitenciària de l'Audiència Nacional va acordar l'any passat que l'exalcalde de Marbella complís la condemna que li queda fora del CIS, residint al seu domicili i establint-se un control telemàtic, en atenció al seu estat de salut i circumstàncies.

D'aquesta manera, s'aplicava un tercer grau "d'acord amb l'estat de salut i la situació personal de l'intern", que, "sense que es converteixi en una mena d'arrest domiciliari", l'eximeix de pernoctar al centre, però establint-se un control telemàtic i havent d'acudir a l'establiment penitenciari el temps que es determini per a entrevistes i controls.

El jutge va tenir en compte els informes mèdics de Muñoz, en els quals s'assenyala que presenta pluripatologia crònica de caràcter cardiovascular metabòlic i respiratori, "que no és previsible millora" i que el seu pronòstic vital "és desfavorable a mig termini", apuntant que necessita de controls mèdics "de per vida"; de manera que s'assenyala que la patologia "és crònica i irreversible".