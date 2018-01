L'opositor Aleksei Navalni és detingut de nou en una protesta a Moscou

El líder opositor rus Aleksei Navalni va ser detingut ahir de nou a Moscou quan va aparèixer en una manifestació contra el Kremlin convocada al carrer de Tverskaya i declarada il·legal per les autoritats russes, segons va confirmar el Navalni al seu compte de Twitter. «He estat detingut, però no tant és. Aneu a Tverskaya. No heu anat a aquesta marxa per mi, sinó per vosaltres i pel vostre futur», va escriure, en un dia en què milers d'opositors van sortir al carrer de les principals ciutats de Rússia per protestar una vegada més contra Vladímir Putin.

L'arrest de Navalni, el quart en menys d'un any, té lloc després que la policia russa va entrar per la força a les oficines de Navalni per interrogar les persones que eren a l'interior de l'edifici, segons van mostrar imatges transmeses pels partidaris del dirigent opositor. La policia argumenta que va portar a terme aquesta incursió després d'haver rebut una amenaça de bomba.

Navalni és un dels crítics més ferotges del Govern de Vladímir Putin, a qui acusa d'haver-li prohibit injustament comparèixer a les properes eleccions presidencials per tenir antecedents penals després de rebre una condemna de presó que posteriorment va ser suspesa.

L'opositor, per contra, argumenta que va ser víctima d'un procés judicial orquestrat per motius purament polítics.