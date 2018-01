El PPC exigeix desconvocar el ple d'investidura i que Torrent reobri les consultes

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha exigit aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui "de manera immediata" la celebració del ple d'investidura de Carles Puigdemont i torni a obrir consultes entre els partits per proposar un nou candidat. "Mantenir el ple és absurd després que s'hagi constatat que Puigdemont no complirà amb els requisits del TC, com demanar una autorització judicial per assistir-hi", ha afirmat Albiol.

"El millor que podem fer i el més raonable per rebaixar el clima polític i evitar una imatge esperpèntica del Parlament seria l'anul·lació del ple de demà dimarts", ha insistit el president del PPC, que ha deixat entreveure que no participaran en una investidura telemàtica "ni per xat ni webcam" de Puigdemont. "Això seria una obra de teatre, una comèdia, però no una investidura política seriosa. I en política no estem per fer comèdia i teatre", ha avisat Albiol.