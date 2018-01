Puigdemont demanarà autorització judicial per assistir al ple d'investidura

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanarà autorització judicial al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per poder assistir al ple d'investidura del Parlament convocat per a demà.

Ho va anunciar el diputat de JxCat a la Cambra Josep Rull, que va assegurar que Puigdemont demanarà aquesta autorització en les properes hores, tal com li ha demanat el Tribunal Constitucional (TC). El TC va acordar dissabte que només suspendrà el ple d'investidura del Parlament si Puigdemont està absent i li va recordar que ha d'anar al ple amb autorització judicial.

Rull va assegurar que el ple continua vigent, encara que no va aclarir si Puigdemont hi assistirà si no rep aquesta autorització, i va qualificar la decisió del Constitucional de «bufetada amb la mà plana a la cara de Soraya Sáenz de Santamaría».

Puigdemont va assegurar que el Govern espanyol ha «posat tota mena d'obstacles per impedir que el Parlament pugui triar amb normalitat el candidat a ser investit president». El candidat de Junts per Catalunya va assistir a la recepció d'any nou del partit nacionalista flamenc, l'N-VA, a Lennik.

Paral·lelament, el diputat de JxCat al Parlament Eduard Pujol va criticar que la resolució del Tribunal Constitucional sobre la investidura de Carles Puigdemont està feta per «no molestar més del compte el Govern» central. Va alertar que la decisió del Constitucional «és mantenir la llibertat condicional, preventiva i vigilada de la democràcia», i que, segons el seu parer, no defensa els drets dels diputats de la cambra.

«Davant l'opció de defensar els drets dels diputats han optat per fer puntes al coixí, un vestit a mesura per no molestar més del compte el Govern espanyol», va recriminar. Pujol va defensar que aquesta resolució és una derrota del Govern central i va demanar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que dimiteixi immediatament en un «acte de coherència».

Per la seva banda, el vicesecretari general de Comunicació del PP, Pablo Casado, va instar la «majoria independentista» a buscar un candidat diferent de Carles Puigdemont per presidir la Generalitat de Catalunya i va demanar a l'actual president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui el ple de demà. En aquest sentit, el dirigent popular els va convidar a pensar «en un candidat que no tingui cap problema judicial i, sobretot, que tingui un full de ruta que sigui el de complir la llei per poder tornar a la normalitat institucional». «Almenys, que no ens facin perdre el temps i donin pas a una persona que no tingui un procés penal en marxa i sigui elegible», va puntualitzar.

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va celebrar la decisió del TC d'avalar una investidura presencial de Puigdemont amb autorització judicial prèvia. Durant l'obertura del 15è Congrés provincial socialista d'Albacete, Ábalos va considerar que «el dictamen del Constitucional demostra que no es pot burlar la justícia i alhora reivindicar l'estat de dret». A més, va dir Puigdemont que ha de tornar «no per investir-se», sinó per «passar comptes» davant dels tribunals.