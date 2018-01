L'alcalde de Solsona serà diputat del Parlament en substitució de Serret

David Rodríguez, alcalde de Solsona per ERC, serà a partir de demà nou diputat del Parlament de Catalunya. La renúncia a l'acta de diputada de l'exconsellera republicana Meritxell Serret, ara exiliada a Brussel·les, fa que l'alcalde de Solsona, que ja va ser diputat en la passada legislatura, recuperi l'escó a la cambra catalana.

Rodríguez, que ja havia expressat en els darrers dies la seva predisposició a estar a allò que necessités el partit, ha afirmat a aquest diari que «és d'agrair el gest de Meritxell Serret» perquè amb la seva renúncia garanteix la majoria per a Puigdemont. Sense comptar els vots de Puigdemont i del diputat Toni Comín, també exiliat a Brussel·les, però que de moment no ha renunciat a la seva acata de diputat, la suma de Junts per Catalunya, d'ERC i de la CUP són 68 diputats, just la majoria absoluta en una cambra amb 135 diputats.

L'alcalde de Solsona se sent «compromès» amb el país i està a l'espectativa per saber què pot passar en aquesta legislatura, ja d'entrada per saber si la legislatura anirà gaire més enllà de l'intent de tenir una elecció de president. «És una situació complexa, en la que no sabem què passarà». Però si hi ha acció de govern, l'alcalde de Solsona està convençut que «el procés i la república seguirà avançant». Entén que «no hi ha marxa enrere, perquè la desconnexió sentimental d'Espanya, a hores d'ara, ja és massa gran».