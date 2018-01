Albiol creu que ajornar la investidura demostra «divisió i desorientació» a l'independentisme

El líder del PPC, Xavier García Albiol, interpreta l´ajornament del ple d´investidura anunciat pel president del Parlament, Roger Torrent, com el fruit d´una fractura en el món sobiranista. Per al popular, la decisió demostra "la desorientació de l´independentisme". "Tenim constància que Carles Puigdemont s´ha assabentat a través dels mitjans de comunicació de la suspensió del ple. Això evidencia aquesta profunda divisió al món de l´independentisme, entre Esquerra per un costat, JxCat a un altre, i dins de JxCat hi ha els que segueixen el partit i el que estan amb Puigdemont", ha considerat Albiol en roda de premsa des del Parlament.

En aquest sentit, Albiol s´ha mostrat visiblement satisfet perquè la sessió prevista per a aquesta tarda finalment hagi estat ajornada, i ha considerat que tot respon a un èxit del president espanyol, Mariano Rajoy, i l´estratègia del seu executiu. "La suspensió posa en valor que gràcies al govern d´Espanya avui no s´ha celebrat aquest debat d´investidura. S´hagués dut a terme de manera telemàtica, amb un candidat a 1.000 quilòmetres, i gracies a l´acció del govern d´Espanya s´ha pogut evitar", ha comentat Albiol.

Així les coses, el líder del PPC entén que ara la situació "obliga" Roger Torrent a obrir una nova ronda de contactes amb tots els dirigents i que porti a la presentació d´un nou candidat". Ena quest sentit, el popular ha apuntat directament a la presidenta del grup de Cs, Inés Arrimadas, perquè al menys intenti ser investida amb el vot dels constitucionalistes, encara que no tingui garantit un èxit segur. "Volem fer una crida al partit que va guanyar les eleccions, perquè donada la situació ha de donar el pas, deixar de fer l´estàtua. I això vol dir que guanyi la investidura? No ho sabem, però serà un clar missatge dels constitucionalistes respecte del que estem vivint", ha dit.

D´aquesta manera, el líder dels populars ha avançat que pensa proposar a Cs, el PSC i Catalunya en Comú-Podem que facin "una trobada conjunta al Parlament per veure si són capaços de coordinar una acció conjunta per a fer front a aquest bloqueig que pot durar dies, setmanes o mesos". I és que, tot i ser conscient que "sobre el paper es pot perdre aquesta investidura d´Arrimadas per un sol diputat, la situació de crisi que estan vivint i la batalla dels independentistes, no pot fer descartar cap escenari". A més, per a Albiol, fins i tot en el cas de perdre la votació, els constitucionalistes aconseguirien "donar un missatge a la població, i en aquest cas és necessari i urgent visualitzar que hi ha un projecte alternatiu, encara que es perdi per un diputat".

Per últim, el líder del PPC creu que si no s´acaba presentant un candidat alternatiu, JxCat farà tot el possible perquè es tornin a convocar eleccions. I és que Albiol considera que ara mateix "Puigdemont té dos objectius: derrotar amb més força a ERC i guanyar les eleccions; i és el que està buscant i forçant".

"El govern espanyol no pressiona jutges"

Preguntat per la possibilitats que des de la Moncloa el propi Rajoy o alguns ministres hagin fet trucades als magistrats del Tribunal Constitucional per intentar forçar posicions davant la investidura de Puigdemont, Albiol ha volgut negar la major. "Estic segur que el govern d´Espanya no pressiona jutges. Si ho fes, algunes decisions on s´ha vist perjudicat el partit del govern no s´haurien pres. És l´evidència més clara. Jo estic parlant de manera fluida amb la vicepresidenta i puc garantir que tenen tots els escenaris prou clars i prenen decisions per garantir una certa normalitat política dins les possibilitats que tenim a Catalunya", ha conclòs.