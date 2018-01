Una aplicació posa en perill les bases dels EUA

? Ningú està fora de perill, ni tan sols l'exèrcit dels EUA. Per molts diners que inverteixin per mantenir en secret la ubicació de les seves bases militars, una app esportiva -Strava- ha estat suficient per desvelar on són les bases nord-americanes. Un forat de seguretat en tota regla que el Pentàgon ja està analitzant. Els detalls van ser publicats per Strava, una xarxa social basada en Internet i GPS enfocada a esportistes i que disposa d'una aplicació de seguiment GPS, en un mapa de visualització de dades que mostra tota l'activitat rastrejada pels usuaris de la seva aplicació, que permet a les persones gravar els seus exercicis i compartir-los amb altres usuaris de l'aplicació.