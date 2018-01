Casado diu que el PP no té cap consigna interna per atacar C's

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va dir ahir que el seu partit ha d'«il·lusionar els espanyols» per recuperar els votants que va perdre en les últimes generals i, a més, captar nous electors, especialment entre els joves. Dit això, va rebutjar que hi hagi cap «consigna» per atacar Ciutadans, després que en les últimes setmanes un cop passat el revés electoral a Catalunya s'hagi elevat el to contra el partit d'Albert Rivera.

Així es va pronunciar en una roda de premsa a la seu nacional del PP després de la reunió del comitè de direcció del PP, que va presidir Mariano Rajoy, en ser preguntat si compartia les declaracions del president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que en un esmorzar informatiu amb Europa Press va indicar que per recuperar el votant descontent «no s'ha d'anar» contra Ciutadans.

«Hi estic totalment d'acord», va proclamar Casado, que va asse-nyalar que «l'única referència» que ha fet aquest gener sobre Ciutadans és deixar clar que aquest partit «té tot el suport» del PP per intentar presidir la Generalitat.