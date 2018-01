CDC va cobrar comissions per un milió durant l'etapa de Mas

Les proves sobre el finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) van continuar durant l'etapa d'Artur Mas com a president de la Generalitat, segons publicava ahir el diari El País a través d'un nou informe de la Guàrdia Civil remès al jutge que investiga els cas. Segons l'informe, el cas 3%, que s'està investigant, indicaria que del 2008 al 2013 CDC va cobrar comissions per valor d'1,04 milions d'euros. Així, diverses empreses adjudicatàries de la Generalitat van abonar donacions a tres fundacions afins al partit: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona i Fundació Privada Òmnium. Les tres entitats van declarar a Hisenda, en aquest període, donacions per 10,3 milions d'euros. Els investigadors recorden, com explica El País, que les tres entitats funcionaven «sota el principi de caixa única» de Convergència. I conclouen que la suma de donacions «vinculades a l'adjudicació d'obres» puja a 1.040.800 euros. L'informe destaca que s'ha produït «una altra classe de pagaments» a dirigents nacionalistes com «entrades a partits de futbol, viatges, allotjaments d'hotel i caceres». Segons l'informe i l'article d'El País, la Guàrdia Civil ha examinat en detall un total de 24 adjudicacions públiques presumptament fraudulentes d'obres i serveis, tant de la Generalitat com d'ajuntaments i ens públics controlats per Convergència i Unió. Aquests expedients suposen un import de 218.700.000 euros pel que fa al preu de licitació. El cas 3 % fa tres anys que s'investiga.