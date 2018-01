Cops de porra i moments de tensió entre els Mossos i els manifestants

Cops de porra i tensió entre Mossos i manifestants davant la porta d´accés al Parc de la Ciutadella des del Passeig Lluís Companys. Al voltant de les sis de la tarda, agents del cos policial i alguns concentrats s´han enfrontat i s´han produït càrregues policials en alguns moments, enmig de crits de "fora, fora!". Mitja hora més tard, la policia s´ha retirat i la gent pot sortir i entrar per la porta amb normalitat. La concentració al parc ha començat a les 5 de la tarda, quan s´ha forçat una de les portes del recinte i centenars de persones han superat la barrera policial fins arribar davant del Parlament. Els concentrats estan separats de l´edifici per tanques metàl·liques i una filera d´agents antiavalots. De moment, els mossos no preveuen desallotjar el parc.