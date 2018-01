ERC diu que el ple s'ajorna per donar a Puigdemont les garanties que ha demanat «sense previ avís»

El portaveu i diputat d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dimarts al migdia que el ple per a la investidura s'ha ajornat per "garantir una investidura eficient i eficaç" i per tal de donar al candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, "totes les garanties que ell mateix ahir [dilluns] sol·licita per carta" al president de la cambra, Roger Torrent. Una carta que va arribar "sense previ avís", ha afegit Sabrià. Els republicans, que insisteixen que l'únic candidat a la investidura és Puigdemont, consideren que l'ajornament és la millor decisió per formar govern l'endemà de la investidura i posar fi així a l'aplicació de l'article 155. Sabrià, que ha descartat "plegar-se als designis de l'Estat", també ha apuntat que en el moment que es produeixin aquestes condicions "es pot convocar el ple de manera immediata", un fet que podria passar en una "finestra de deu dies", un termini que "no té perquè esgotar-se en cap cas". En aquest context Sabrià ha posat les al·legacions de JxCAT a la decisió del TC per tal que se suspenguin les mesures cautelars sobre la investidura d'exemple: "Seria una forma sense dubte de procedir a la investidura, en tindrem resposta els propers dies".

Sabrià ha assegurat que el ple no es desconvoca sinó que s'ajorna per "garantir una investidura eficient i eficaç". "Entenem que es pren la millor de les decisions", ha afegit el portaveu dels republicans en una atenció als mitjans des dels passadissos del Parlament.

El diputat d'ERC ha constatat que és prerrogativa de Torrent ajornar i convocar el ple –"i així l'ha exercit"- tal com és "prerrogativa de Puigdemont enviar-li una carta sense previ avís", ha afegit respecte a la petició d'empara d'aquest dilluns. En aquest context, el dirigent d'Esquerra ha insistit que Torrent ha intentat posar-se en contacte amb Puigdemont per via telefònica i "no ha rebut resposta".

En ser preguntat sobre si l'ajornament de la investidura obre una crisi a les files independentistes, Sabrià ha respost que els 70 diputats de JxCAT, ERC i la CUP busquen "el mateix". És a dir, fer efectiu el resultat del 21-D, "no plegar-se als designis" de l'Estat i prendre la decisió "per fer-la realitat i no uns focs d'artifici".

Per tot plegat, els republicans defensen la decisió de Torrent i insisteixen sense concretar més: "El ple es podria convocar tan ràpid com les condicions que demanem fossin realitat".