La Fiscalia insta a arxivar la causa contra el PP en el cas dels ordinadors de Bárcenas

La Fiscalia de Madrid ha demanat que s'eximeixi de qualsevol responsabilitat penal el PP en la causa pels ordinadors de Luis Bárcenas. Segons els ministeri públic, no ha quedat acreditat quina era la informació que contenien els ordinadors ni que aquesta informació fos «rellevant» per als fets que s'investigaven sobre el presumpte finançament irregular del PP. El Jutjat d'Instrucció número 32 de Madrid atribueix delictes d'encobriment i danys informàtics a l'actual tresorera del partit, Carmen Navarro, al seu director jurídic, Alberto Durán, i al cap d'informàtica José Manuel Moreno per la suposada eliminació dels discos durs dels ordinadors utilitzats per l'extresorer a la seu estatal del partit.

La jutge va desestimar la petició que havia fet el PP d'aplicar l'anomenada doctrina Botín per evitar que s'asseguin al banc dels acusats pels delictes de danys informàtics i encobriment. Però la fiscalia demana que s'apliqui aquesta doctrina. En el seu escrit, el ministeri públic apunta que Bárcenas va desistir d'exercir l'acció penal, fet que comporta la pèrdua de la seva condició d'acusació particular, i les acusacions populars no tenen legitimitat per demanar l'obertura de judici oral per un delicte de danys informàtics, «en el qual no hi ha interès general per protegir».

La Fiscalia considera que no s'ha acreditat el delicte de danys informàtics ni el d'encobriment que sostenen les acusacions populars de l'Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida i l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa. També destaca que el delicte d'encobriment no és aplicable a una persona jurídica com és el PP, sinó que la llei només preveu que sigui aplicable a una persona física.

En el seu escrit de conclusions absolutòries, el ministeri públic recorda que en l'etapa de Bárcenas com a tresorer del PP se li va adjudicar un despatx a la seu d'aquesta formació política per a la seva utilització «exclusiva» i «personal» on guardava diferents objectes, entre els quals dos ordinadors personals, la propietat dels quals no s'ha pogut acreditar, ni la seva forma concreta d'adquisició.

Tot i que l'extresorer del PP va denunciar la formació política per haver-se apropiat indegudament els seus ordinadors, el Jutjat d'Instrucció número 21 de Madrid li va respondre que per fer una exigència d'aquestes característiques abans havia d'acreditar que els ordinadors eren seus i que utilitzés una altra via per reclamar-los. Quan Bárcenas va ser interrogat en el marc del procediment es va desdir de les seves anteriors declaracions i va assenyalar que als ordinadors hi havia dades de comptabilitat, i fins i tot va aportar un pendrive «sense poder precisar en aquesta declaració la informació que guardava en el Macinstosh, ja que va canviar de disc dur el mes d'octubre del 2012».



Dades sense acreditar

La Fiscalia conclou que no ha quedat acreditat quina era la informació que contenien els ordinadors, que la informació continguda en el pendrive procedís d'aquests ordinadors, que aquesta informació fos rellevant per a la investigació dels «papers de Bárcenas» sobre el presumpte finançament irregular del PP, i tampoc ha quedat acreditat que l'esborrat i el formatejat dels discos durs d'aquests ordinadors «hagi causat dany greu a Bárcenas o a cap investigació judicial».

La Fiscalia fa al·lusió a les sentències del Tribunal Suprem que van fixar les conegudes doctrina Botín i doctrina Atutxa, que assenyalen que si ni l'acusació particular ni la Fiscalia exerceixen accions contra l'acusat, les responsabilitats s'han d'arxivar.