Investiguen una possible violació en grup d'una menor de 17 anys a Salamanca

Agents de la Policia Nacional estan investigant la possible agressió sexual a una jove de 17 anys a la ciutat de Salamanca, després que acudís als serveis sanitaris i presentés una denúncia pels fets. La menor va explicar que estava en un bar de la ciutat i que després, sense saber què havia passat, es va despertar en un habitatge al costat d'un noi, i que a les mateixes dependències hi havia altres joves, sense descartar que li haguessin posat alguna cosa a la beguda. Els responsables del cas estan investigant els fets per aquesta possible agressió sexual i no descarten cap hipòtesi.