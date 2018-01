JxCat demana a Torrent que aixequi l'ajornament de la investidura i que el ple se celebri avui

JxCat ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que aixequi l'ajornament del ple d'investidura perquè la sessió se celebri aquest dimarts a la tarda. En una roda de premsa als faristols de la cambra, la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi, ha fet constar que no comparteix amb Torrent que hagi ajornat el ple perquè JxCat considera que les garanties per a celebrar-lo es compleixen avui mateix. I així ho ha fet saber la formació independentista al president del Parlament: "La gent és al carrer i tenim els vots", ha asseverat Artadi, que sí que ha celebrat el "contingut" i la "contundència" del discurs de Torrent, que ha reiterat que l'únic candidat és Puigdemont. D'altra banda, la portaveu de JxCat ha sentenciat que si Torrent volia contactar amb Puigdemont "hi ha maneres de localitzar la gent", després que el president del Parlament hagi assegurat que ha trucat reiteradament al cap del Govern destituït sense poder-hi parlar. Al seu torn, JxCat es queixa que no els hagin comunicat la decisió de l'ajornament.