JxCat, ERC i CUP acorden investir Puigdemont encara que no sigui al Parlament

Les tres formacions independentistes arriben a un pacte hores abans del debat d'aquesta tarda

JxCat, ERC i la CUP han arribat aquest dimarts al matí a un acord per garantir la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat encara que ell no sigui presencialment a l'hemicicle, tal i com havia posat de condició el Tribunal Constitucional.

El pacte arriba quan falten tan sols unes hores per l'inici del debat d'investidura de Puigdemont, convocat per avui mateix a les 15h. Un debat marcat, a hores d'ara, per la incògnita de saber si el candidat serà presencialment a la cambra o no.