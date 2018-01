JxCat i ERC topen per l'anunci de Torrent d'ajornar el ple d'investidura

JxCat i ERC han topat en les últimes hores per l'anunci que el president del Parlament, Roger Torrent, ha fet pocs minuts després de les 10 hores: ajornar el ple d'investidura de Puigdemont per tal d'assegurar que es pugui sotmetre a un debat amb "totes les garanties".

JxCat ha lamentat que la decisió de Torrent no ha estat "consultada ni comunicada prèviament" als representants de la seva coalició electoral. Mentre que segons fonts pròximes al president del Parlament, Torrent ha trucat repetidament a Puigdemont sense obtenir resposta.

Des de l'entorn del candidat a la presidència de la Generalitat han afirmat que Puigdemont té trucades perdudes registrades en el seu telèfon mòbil però que té per costum no respondre les que no coneix. A més, afegeixen que des d'ERC saben perfectament com localitzar-lo. A banda del conflicte comunicatiu, JxCat defensa que es donen les "condicions polítiques" per celebrar aquest mateix dimarts el ple d'investidura que inicialment estava previst per les 15 hores. Torrent s'ha limitat a dir que es farà quan hi hagi garanties i quan el Tribunal Constitucional (TC) resolgui les al·legacions.

A les 13 hores està previst que el ple del TC es reuneixi per abordar les al·legacions presentades per JxCat que demanen la nul·litat de les mesures cautelars que va imposar el tribunal el passat dissabte. Segons el TC, només es pot investir Puigdemont de manera presencial i amb una autorització judicial prèvia. Aquest dilluns al vespre, Puigdemont va enviar un escrit al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena comunicant-li que no li demanarà el permís perquè considera que és un diputat de ple dret i, per tant, que no el necessita.

Una vegada el TC resolgui les al·legacions, els partits independentistes hauran de decidir si tiren endavant amb el ple avui mateix. JxCat creu que hi ha les condicions polítiques per fer-lo, mentre que Torrent, en la seva compareixença, no ha volgut fixar cap termini i s'ha limitat a dir que ajorna el ple d'investidura però que no el desconvoca. Segons el president del Parlament, el ple ha quedat ajornat fins que es pugui celebrar un debat "efectiu i amb garanties".

D'altra banda, JxCat valora que el president de la cambra s'hagi compromès públicament a no presentar ni proposar cap altre candidat alternatiu a Carles Puigdemont.