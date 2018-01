L'advocacia catalana impugnarà el nou pla de jutjats únics sobre clàusules sòl perquè perjudica els afectats

El ple del Consell de l'Advocacia Catalana, que representa 14 col·legis, va aprovar ahir per unanimitat impugnar el nou Pla del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre jutjats únics provincials per resoldre les demandes per clàusules sòl i altres reclamacions per despeses financeres en formalitzar hipoteques.

Segons va informar el Consell de l'Advocacia en un comunicat, el nou pla del CGPJ augmenta el nombre de jutges que es dedicaran a aquests assumptes davant el «col·lapse» que s'ha produït en destinar un sol jutjat especialitzat per província; els advocats catalans, però, lamenten que es continua obligant el ciutadà a desplaçar-se. El maig passat el Consell català ja va recórrer davant el Tribunal Suprem l'acord per centralitzar aquestes causes en un únic jutjat per província, que va suposar l'especialització de 54 jutjats de primera instància a tot l'Estat, un per província, a partir l'1 de juny de l'any passat. Segons l'advocacia catalana, aquest nou pla que preveu un reforç de jutges des del gener d'aquest any «perjudica els interessos dels afectats perquè dificulta l'accés a la justícia del ciutadà, que haurà de desplaçar-se i destinar uns recursos econòmics i temps a l'hora de reclamar els seus drets», el que segons ells pot generar un efecte dissuasiu. Entre juny i desembre del 2017 es van presentar en els quatre jutjats catalans especialitzats en clàusules sòl un total de 18.474 demandes.